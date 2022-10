Stad Roeselare investeert in extra laadpalen op openbaar terrein

Stad Roeselare wil meer laadpalen voor elektrische wagens op openbaar terrein. Daarvoor werd een concessie aangegaan met TotalEnergies.

“De elektrische wagen is aan een stevige opmars bezig. We zien alsmaar meer elektrische wagens rondrijden in onze stad. Hoe zit het met de beschikbaarheid van laadpalen? Is de stad van plan de laadinfrastructuur uit te breiden?”, vraagt Margot Wybo (CD&V) zich af.

“Momenteel hebben we in Roeselare een 25-tal openbare laadpalen”, vertelt schepen Stefaan Van Coillie. Daarbij zitten twee snelladers op de parking van Albert Heijn in Rumbeke. Vlak naast AZ Delta komen er nog eens acht. “Dat is ruim onvoldoende om aan de vraag te voldoen en daarom zijn we in 2021 met een projectgroep gestart die alles in kaart brengt. We willen uitbreiden op verschillende sporen.”

Meer op openbaar terrein

“We willen in eerste instantie meer publieke laadpalen op openbaar domein. De concessie voor het grondgebied van Midwest werd gegund aan TotalEnergies. Zij mogen hier de komende twee jaar laadpalen plaatsen en die voor een periode van 12 jaar uitbaten. Via het loket Paal volgt Wagen kan de burger een aanvraag doen. Het tweede spoor is het bekijken of we op infrastructuur, op eigendom van de stad laadpalen kunnen voorzien voor het stadspersoneel. We denken aan Parking 2, de parking op de Stedelijke Ateliers, de begraafplaats aan de Groenestraat, Onze Kinderen, enz. Het is de bedoeling dat tijdens de werkuren het stadspersoneel er de wagen zou kunnen laden, na de werkuren burgers die niet kunnen laden op eigen oprit of in de garage. We zullen ook gesprekken opstarten met de NMBS en de NV Parkeren om laadpalen te voorzien in hun eigen infrastructuur.”