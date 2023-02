Stad Roeselare gaat mee op zoek naar oplossing voor water in kelders na rioleringswerken Godelievewijk

Na werken aan het rioleringsstelsel in de Godelievewijk werd er in negen huizen waterinsijpeling vastgesteld. Daar waar dat voordien niet het geval was. De stad gaat nu mee op zoek naar een oplossing. “We willen alle betrokkenen persoonlijk helpen”, aldus schepen Francis Debruyne.

“De werken op de Godelievewijk i.k.v. Godelieve leeft zijn nog steeds bezig. Twee weken geleden ging ik langs bij meerdere bewoners uit de Honzebroekstraat die sinds de rioleringswerken water in hun kelder hebben. Nadien stapten ze naar de pers”, horen we van Siska Rommel.

“De stadsdiensten, de bevoegde schepen en de burgemeester zijn op de hoogte van deze problematiek. Het antwoord van de diensten zoals ‘wij wisten vooraf dat deze problemen zouden ontstaan’ of ‘je bent niet de enige’ valt uiteraard niet in goeie aarde. De uitgevoerde werken kaderen o.a. in het aanpakken van wateroverlast. Vroeger hadden de bewoners geen water in hun kelder, nu wel. Er zijn bewoners die dagelijks water uit hun kelder moeten scheppen. Er werden ook scheurtjes in de muur ontdekt na de werken. Welke structurele oplossingen zal de stad bedenken?”

Nieuwe problematiek

Schepen Francis Debruyne (CD&V) is inderdaad op de hoogte van de problemen. “Bij het project Godelieve Leeft worden heel wat werken uitgevoerd. Er werden heel wat rioleringen vernieuwd, met een gescheiden rioleringsstelsel. Een deel werd uitgevoerd door de stad, een ander deel door Aquafin. Recent kreeg de stad negen meldingen uit de wijk waarbij de bewoners aangeven waterinsijpeling te hebben in de kelder. Wij nemen dit ernstig. Het is een problematiek die we nog niet veel hebben ervaren. In deze werden de rioleringswerken volgens de regels van de kunst uitgevoerd. Het vernieuwen van riolering kan als gevolg hebben dat de watertafel wijzigt en uitzonderlijk een impact hebben op de aanpalende woning. Er is geen duidelijk verband tussen de werken en waterinsijpeling in de kelder na de werken. Niettemin heeft de stad samen met de betrokken diensten, Aquafin en de aannemer, of er mogelijke gevolgen zijn. Waar mogelijk werd al de eerste informatie gegeven aan de betrokken bewoners. We wensen hen zo goed als mogelijk te informeren en meewerken aan een oplossing. De diensten zullen persoonlijk alle betrokken contacteren. Ook op vlak van verzekering kijken we voor begeleiding. Daarna kijken we of er nog bijkomende maatregelen nodig zijn.”