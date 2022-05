Stad Roeselare blijft zich kanten tegen een bovengrondse hoogspanningsleiding

Als het van de stad Roeselare afhangt komen er geen bijkomende bovengrondse hoogspanningsleidingen op het grondgebied. Dat vertelde schepen Francis Debruyne als antwoord op een vraag van Gerdi Casier over het standpunt van de stad rond Ventilus.

Het Ventilusdossier beroert al een hele tijd de gemoederen. Het project is nodig, maar de discussie blijft bovengronds of ondergronds. Gerdi Casier (Vooruit) polste op de gemeenteraad naar het Roeselaars standpunt.

Windmolenpark

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “Elia wil de opgewekte stroom van het windmolenpark op zee naar het binnenland brengen. Dat wil men met bovengronds via een bovengrondse leiding. De stad Roeselare werd ook om advies gevraagd, dat gebeurde al in 2019. De stad sprak zich uit tegen bijkomende bovengrondse hoogspanningsleidingen. De beslissingen ligt nu in handen van de Vlaamse regering, bevoegdheid van Zuhal Demir. We wachten de beslissing af voor verdere stappen.”