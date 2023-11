Stad Poperinge wil energiedelen voor de Vroonhofsite en de scholen

De komende jaren richt de stad Poperinge de Vroonhofsite volledig nieuw in, met de nieuwbouw van een aantal gebouwen. “Nu ook enkele lokale scholen nieuwbouwprojecten plannen, ziet het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) De Kouter een unieke kans om samen aan een energieproject te werken. De Vleterbeek (met bijvoorbeeld warmtepompen en dergelijke) kan dienen als fysieke verbinding voor de uitwisseling van energie in het stadscentrum”, aldus schepen Ben Desmyter (CD&V).

“De scholen en de nieuwe Vroonhofsite zullen samen veel energie afnemen op een kleine oppervlakte. Het verbruik in de stadsgebouwen is voor een groot deel complementair met het energieverbruik in de scholen. Tijdens de momenten van piekverbruik in de scholen is er weinig energieverbruik in de stadsgebouwen en andersom. Daarom lijkt energiedelen een interessante piste”, aldus nog de schepen.

Het AGB De Kouter trekt het project en sluit een samenwerkingsovereenkomst af met drie scholengroepen: Vrij Secundair Onderwijs Poperinge Sint-Bertinus, vzw Katholieke Basisscholen Regio Poperinge en GO! Scholengroep Inspira. Tegelijk wordt een bestek gelanceerd voor een studiebureau om de energiestudie uit te voeren.

Klimaatneutraal

De studie moet uitwijzen wat de opties zijn om de gebouwen duurzaam te verwarmen, af te koelen en van elektriciteit te voorzien. Poperinge wil met dit project stappen zetten richting klimaatneutrale gebouwen. De Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie streeft naar publieke gebouwen zonder fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot tegen 2045. Semipublieke gebouwen zoals scholen krijgen tijd tot 2050. Het project kan steun krijgen via de provincie West-Vlaanderen. In 2024 volgt een overeenkomst binnen het programma ‘Wij zijn energiek Westhoek’ voor 40.000 euro, bestemd voor de studieopdracht.

Later kunnen onder meer de gebouwen van De Kring en de kerken aansluiten op het project.