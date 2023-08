Stad Poperinge koopt nog een woning aan station om te slopen

Op maandag 28 augustus is het weer gemeenteraad in Poperinge. Zo treft de stad voorbereidingen voor de vernieuwing van de stationsomgeving. Hiervoor wordt nog een woning aangekocht in de Ieperstraat 161 om te slopen.

De opmaak van een masterplan stationsomgeving werd een jaar geleden afgerond. Voor de uitbouw van dit nieuwe regionale vervoersknooppunt is er meer ruimte nodig om de verschillende vervoersmodi optimaal plaats te kunnen geven. “Het hele gedeelte tussen het Stationsplein en de Nieuwstraat (die breder wordt, red.) wordt afgebroken. De stad kocht al drie woningen om te slopen. Voor de realisatie van ons masterplan komen daar nog twee andere woningen in dezelfde rij bij”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Op de vrijgekomen ruimte komen in de toekomst het busstation met drie schuilhokjes met daarachter, aan de kant van de sporen, de verdere uitbreiding van de fietsenstalling met 300 plaatsen.

Duitse toren

Op de agenda staat verder nog het bestek en de plaatsingsprocedure voor de restauratie van de Duitse toren en een evaluatie van het proefproject rond de fietszone. Na een online bevraging met 651 reacties van inwoners wordt beslist de fietszone in de stadskern te behouden. Langs de Bruggestraat bij het zwembad wordt wel een beperkte correctie doorgevoerd. (AHP)