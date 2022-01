Stad plant fietssuggestiestrook op Stationsplein, voegen worden daar gevuld

Op het Stationsplein zijn er verschillende voegen tussen de betonplaten en dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. De stad is van plan om een suggestiestrook voor fietsers te creëren, daar zullen de voegen opgevuld worden.

Cyriel Ameye (Vlaams Belang) maakt zich ongerust over de veiligheid voor fietsers en voetgangers op het Stationsplein. “Ik stelde al de vraag rond het ontbreken van de voegen tussen de vloerbetonplaten. Ondanks alle beloftes, verschillende proefvoegen is het probleem nog altijd niet opgelost. Daarnaast zijn er al verschillende fietsers die zich hebben vastgereden, met de gevaren van dien.”

“Het antwoord van de toen bevoegde schepen was dat de uitvoering vertraging had opgelopen door de corona. We zijn nu ondertussen al 3 jaar verder…. Zal het probleem opgelost zijn tegen de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen van 30 maart a.s. die plaats zal vertrekken vanop het Stationsplein? Daarnaast wil ik graag weten welke voorbereidingen de stad neemt voor als er zich een periode van vrieskou zal aandienen. Jaarlijks zorgt dat daar voor gevaarlijke situaties vanwege de bevroren ondergrond. Gewoon strooien verhelpt de situatie maar deels. Hoe zal dat worden opgelost?”

Suggestie

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “Het plan was om de voegen op te vullen tijdens de laatste fase van de omgevingswerken aan de stationsomgeving. Dat zou dan 100.000 euro kosten. Uiteindelijk is dat nog niet kunnen gebeuren, door verschillende redenen, waaronder het feit dat de boomwortels er de betonplaten omhoog duwen en de voegen opnieuw groter worden.”

“Daarom zullen we fietssugestiestroken aanbrengen op het plein en deze hervoegen. Dat zal heel wat minder kosten dan die 100.000 euro. We verbeteren de fietsveiligheid door die stroken op te vullen. Het geheel kunnen we dan pekelen, zodat er altijd een ijsvrije baan is. Strooien met zout zou geen zin hebben, want zout moet je inrijden en fietsers zijn daar te licht voor.”