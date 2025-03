Stad Oudenburg wil paden in slechte staat aanpakken

Het stadsbestuur zal de komende tijd verschillende wandel- en fietspaden onder handen nemen. Dat blijkt uit een tussenkomst van oppositiepartij CD&V+ in de jongste gemeenteraad.

Raadslid Gudrun De Vlam kaartte het euvel aan. “In de vorige gemeenteraad sprak mijn collega Karl Roose over de onaangekondigde afsluiting van de Waerevaartstraat/Bourgognepad. Het pad verbindt de Eernegemsestraat met de Gistelsesteenweg en is erg gegeerd om tot rust te komen, vogels te spotten, te lopen of om te gebruiken als veilige doorgang. Het wegdek vertoont echter vele en diepe kraken.”

Veel oneffenheden

“Een nog slechtere situatie vinden we terug op het Stedebeekpad, die de Bekestraat met de Westkerksestraat verbindt voor voetgangers, (brom)fietsers, gebruikers van kinderwagens of elektrische rolstoelen. Daarnaast merken we in het wegdek van de start van Vandekinderenweg met de Oude Brugseweg veel oneffenheden en boomwortels die het wegdek omhoog duwen.”

Burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg) kwam tot dezelfde vaststelling en kondigt een aanpak aan. “We begrijpen volledig dat een goede staat van deze wegen noodzakelijk is voor de veiligheid en het comfort. Voor het Bourgognepad hebben onze stadsdiensten al contact opgenomen met de provincie om na te gaan hoe en door wie de herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Dit dossier volgen we spoedig verder op om tot een structurele oplossing te komen. Onze wegendienst kreeg opdracht om het Stedebeekpad opnieuw hoger op de prioriteitenlijst te plaatsen. We bekijken of een gedeeltelijke herstelling op korte termijn mogelijk is, terwijl we tegelijk werken aan een duurzame oplossing op langere termijn.”

Boom verwijderen

“De Vanderkinderenweg kampt met een specifiek probleem waarbij een boom het asfalt beschadigt. Een expert zal worden geraadpleegd om te bepalen hoe deze boom op de best mogelijke manier kan worden verwijderd, zonder schade aan de omgeving en met behoud van de natuurlijke uitstraling van de weg. Onze stadsdiensten werken hard aan een oplossing voor al deze locaties”, besluit burgemeester Dumarey. (TVA)