Stad Oostende en Vlaamse overheid willen doorgaand en winkelend verkeer scheiden op Torhoutsesteenweg

Sandra Vandenbroucke (Vlaams Belang) kaartte de files in de Torhoutsesteenweg aan tijdens de gemeenteraad. Ze stipte vooral ook de onveilige situatie aan voor voetgangers en fietsers omdat er amper veilige oversteekplaatsen voorzien zijn in de drukke straat. Uit het antwoord van schepen Judith Ooms (Vooruit) blijkt dat er relatief snel kan gestart worden om de situatie aan te pakken.

“We hebben beslist dat alle betrokken administraties, zijnde stad Oostende, AG Oostende, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid en de provincie een gezamenlijk voorstel zullen doen rond de Torhoutsesteenweg gebaseerd op de vele studies die beschikbaar zijn. Bij AWV liggen al veel plannen. Dat is goed nieuws, dat wil zeggen dat we snel kunnen starten. AWV bevestigt ook dat het voor hen een prioritaire site is om aan te pakken en dat de nodige budgetten voorzien zijn”, aldus Ooms. Er wordt een proefopstelling onderzocht.

Proefopstelling

“Bedoeling daarbij is om het winkelend en het doorgaand verkeer van elkaar te scheiden. Het doorgaand verkeer komt op de binnenste rijstroken en het winkelverkeer aan het buitenkant. Het is daarbij essentieel om dan voldoende veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers te creëren. Het zou dan mogelijk zijn dat mensen hun auto aan één kant parkeren en te voet meerdere winkels bezoeken. We moeten onderzoeken wat de beste opstelling zal zijn. Sowieso starten we niets op zonder dialoog met ondernemers en inwoners.”

Er zijn ook plannen voor een nieuwe fietssnelweg parallel met de Torhoutsesteenweg aan de kant van tuinen van Stene en met een aansluiting op het Groene Lint. “We kunnen hiervoor rekenen op subsidies van de provincie. Dat dossier loopt al even, maar we zijn nog zeker niet in de eindfase.”

In het verleden werd er vaak gesproken over een ringweg om het verkeer dat richting oostkust en het centrum van de stad rijdt af te leiden via een nieuwe verbindingsweg.

Dat plan ligt ondertussen weliswaar niet meer op tafel, zo bleek maandagavond. (LB)