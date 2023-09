Stad Mesen geeft ongunstig advies aan Regionaal Mobiliteitsplan: “We willen dat onze jongeren tijdig op school aankomen”

De Stad Mesen geeft een ongunstig advies aan het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan van de vervoerregio Westhoek. Dat heeft de gemeenteraad in haar zitting van maandag 25 september beslist.

Vooral de nieuwe dienstregeling van openbaar vervoersmaatschappij De Lijn stuit de stad tegen de borst. Mesen zal een schrijven richten aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “We willen dat onze jongeren tijdig op school aankomen”, zegt burgemeester Sandy Evrard.

Dienstregeling De Lijn

De stad Mesen kan zich niet vinden in de nieuwe dienstregeling van De Lijn. Die trad in werking op 1 september, de eerste schooldag. Mesen ziet goeie punten, zoals de verbinding met Poperinge via lijn 72, maar de huidige dienstregeling schiet voor schoolkinderen ruimschoots te kort.

“We hadden dit gevreesd en voorspeld”, aldus burgemeester Sandy Evrard. “Onze vele jongeren komen veel te laat aan in Ieper. Ouders betalen een duur abonnement, maar zien hun kinderen zelden op tijd op school raken. We trokken na de eerste schooldag meteen aan de alarmbel en bleven ook de dagen erna op diezelfde nagel kloppen.”

Aangepaste regeling vanaf 2 oktober

De Lijn beloofde de dienstregeling te herbekijken en te evalueren. Inmiddels besliste de vervoersmaatschappij de bus vijf minuten eerder te laten vertrekken, en bijkomende bussen tussen Ieper Station en Ieper Markt in te leggen. Het nieuwe uurrooster ging ingaan op 6 november, maar inmiddels is dat vervroegd naar 2 oktober.

“Nog altijd veel te weinig, veel te laat. Test de lijn, tijdens de schooldagen, op voorhand uit. Dan pas kun je gericht aanpassen”, aldus burgemeester Evrard.” Dat de bussen ook telkens overvol zitten, terwijl het traject bijna een kwartier langer is geworden, blijft ook een knelpunt.”