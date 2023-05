Stad Izegem maakt plannen voor een nieuw zwembad, oude gaat tegen de grond

Na bijna 50 jaar is het stedelijke zwembad in Izegem over enkele jaren aan vervanging toe. Dat tonen recente stabiliteitsonderzoeken aan. Daarom laat het stadsbestuur tegen eind 2023 een ontwerper aanstellen voor een herinrichtingsstudie, die meteen alle sportinfrastructuur op de sportsite Krekel-Noord in het vizier neemt. Diezelfde ontwerper kan vervolgens ook de plannen voor de nieuwe infrastructuur concreet uittekenen en de bouwwerken begeleiden. Op die manier is over een vijftal jaar een nieuw zwembad klaar voor gebruik.

Het was oppositiepartij STiP die op de gemeenteraad naar een stand van zaken vroeg omtrent het zwembaddossier. Op basis van stabiliteitsonderzoeken maakte zwembadbeheerder Farys een nieuwe timing op voor het beheer van het huidige zwembadencomplex. De stad krijgt het advies om het binnenzwembad niet langer dan 5 jaar meer te exploiteren. Afbraak en nieuwbouw van het volledige gebouw blijkt de enige duurzame oplossing.

Masterplan

“We lossen eventuele problemen met het gebouw plaatselijk op zodat het huidige zwembad nog vijf jaar open kan blijven. Intussen bereiden we de bouw van een nieuw, hedendaags zwembadencomplex voor dat voldoet aan de noden van onze zwemmers”, vertelt schepen van sport Virginie Derumeaux. “Maar het zou gek zijn ons alleen te buigen over het zwembad. Met een alomvattende herinrichtingsstudie kijken we ook naar de toekomst van onze sporthallen en de sportsite in zijn geheel. Dat masterplan kan dan gefaseerd worden uitgevoerd, te beginnen met de bouw van een nieuw binnenzwembad.”

De verzamelde informatie uit een zwembadenquête en bezoeken aan verschillende recente zwembadcomplexen komen zeker van pas bij de voorbereiding van het herinrichtingsplan. Ook de sportclubs worden vanzelfsprekend nauw betrokken.

“We maken op die manier alles gereed zodat er eind deze bestuursperiode een concreet en uitvoerbaar plan klaar ligt voor de vervanging van ons zwembadencomplex. Dat hebben we ook altijd zo aangekondigd. De nieuwe bestuursploeg kan daarmee na de verkiezingen van 2024 meteen aan de slag en de bouwprocedure starten, waardoor de Izegemnaars binnen 5 jaar in een nieuw zwembad terecht kunnen om baantjes te trekken”, besluit schepen Derumeaux.