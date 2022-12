Stad Ieper zoekt privé-uitbater voor verlieslatende stadscampings

De beslissing van het Ieperse stadsbestuur om de twee stadscampings af te stoten, stuit op kritiek van CD&V en Groen. Volgens Katrien Desomer (CD&V) is het ofwel een opsmuk van de begrotingscijfers, ofwel een pleziertje aan een kandidaat-uitbater. Sam Vancayseele (Groen) vreest dan weer dat het pad door de Camping Jeugdstadion ontoegankelijk wordt voor de jeugdbeweging.

Stad Ieper is eigenaar van twee campings. Camping jeugdstadion met ingang langs de Steverlyncklaan bestaat sinds 1993 en heeft 22 toeristische plaatsen waar je met tent, caravan of kampeerauto kan staan. Er zijn 40 plaatsen voor tenten op de weide en 4 kampeerhutten. Kampeerautoterrein Zillebekevijver ligt in de Zillebekevijverdreef en werd in 2016 geopend.

Vzw JOC staat in voor de uitbating van de twee kampeerterrein en zet daarvoor 3,5 voltijdse personeelsleden in, maar het stadsbestuur gaat nu de exploitatie in concessie voor 15 jaar geven aan een privé-uitbater. De jaarlijkse omzet wordt geraamd op 230.000 euro per jaar.

Opsmuk begroting

Katrien Desomer (CD&V) had enkele kanttekeningen. “We concluderen twee mogelijkheden: ofwel dachten jullie de begrotingscijfers op te smukken door de spaarpot van de camping van 600.000 euro als opbrengst in te schrijven, en daarenboven een extra inkomst van 230.000 euro per jaar. Of er is een kandidaat-uitbater die zich heeft aangemeld en die jullie een plezier willen doen”, insinueerde Desomer.

Niet rendabel

“De cijfers zijn niet bijster goed, maar voor het terrein in Zillebeke loopt er een afschrijving die binnen enkele jaren eindigt. Daarnaast lijkt de personeelsbezetting ons toch wel heel hoog. Maar toegegeven: op vandaag is de camping niet rendabel. Waarom denken jullie dan deze campings op de markt te kunnen zetten met een beoogde concessievergoeding van meer dan 5 miljoen euro over de looptijd. Dan moet het toch zijn dat er de overtuiging is dat deze camping wel degelijk rendabel kan zijn? Dat denken wij ook. De gevraagde vergoedingen zijn in vergelijking met andere campings misschien wat aan de lage kant. Dat kan zeker herbekeken worden. Werd automatisering overwogen? Waarom werden deze campings nooit meegenomen in toeristische promoties? Er is nog marge op de bezettingscijfers.”

Trekkers

Sam Vancayseele (Groen) was enerzijds van oordeel dat de uitbating van de camping niet goed zat onder JOC vzw, anderzijds vond hij dat een stad als Ieper wel nood heeft aan een deftige stedelijke camping. “Vooral voor trekkers is dat een interessant referentiepunt”, aldus Vancayseele. “Wij zijn vooral sceptisch omdat het gepaard gaat met het schrappen van drie personeelsleden. We vragen ons dan ook af of die allemaal worden ingezet puur voor de camping en geen andere taken uitvoeren binnen de vzw. We maken ons ook zorgen over het recht van doorgang voor wandelaars. Denk maar aan de jeugdbeweging die naar het jeugdstadion wil gaan via het bos en dan via het pad door de camping loopt.”

lees verder onder de foto.

De oppositie vreest dat een privé-uitbater het pad doorheen de camping richting stedelijk sportcentrum zal kunnen afsluiten. (Foto TOGH) © TOM GHEERAERT

Schepen Dimitry Soenen (N-VA) merkte op dat bij een eerdere optimalisatie vorig jaar al naar twee voltijdse equivalenten werd gegaan. “Een iemand was op betaald verlof. Een heeft een tijdelijk contract, voor de andere zullen we moeten kijken om een verschuiving te doen”, repliceerde Soenen. “De piste van automatisering hebben we ook bekeken, maar binnen de stad is dat ook niet ideaal omdat we dan zitten met ons personeel dat moet van wacht zijn. We zitten met een rechtspositieregeling waarbij er toeslagen zijn voor zaterdagwerk, zondagwerk en van wacht te zijn. In de promotie kwam de camping wel degelijk aan bod, maar het is de jeugddienst die dat zou moeten invoeren. Wij vinden ook dat er recht van doorgang moet zijn. Dat zou dan moeten besproken worden met de concessiehouder.” (TOGH)