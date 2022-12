Stad Ieper schrapt investeringen Maloulaan en fietspaden, oppositie vreest te laag budget zwembad

De investeringen in het OC Dikkebus, het nieuwe zwembad en het skatepark blijven overeind na de besparingsronde van het stadsbestuur van Ieper, maar de oppositie vreest dat de middelen die ervoor voorzien worden veel te laag zijn door de stijgende bouwkosten.

Het was bang afwachten welke investeringen er op het offerblok zouden terechtkomen in de besparingsronde van het Ieperse stadsbestuur, maar zwemmers, skaters en Dikkebussenaren kunnen (voorlopig) op hun beide oren slapen. De 14 miljoen euro die in het begin van de legislatuur werd ingeschreven voor het nieuwe zwembad wordt ook vier jaar later behouden en dat doet de oppositie toch de wenkbrauwen fronsen. “Ondertussen zouden de ontwerpen binnen zijn en werden vier kandidaten weerhouden”, wist Peter De Groote (CD&V). “Het lijkt ons wel vreemd dat de prijs nog steeds op 14 miljoen euro staat terwijl de globale bouwkosten met 30 % zijn gestegen. Wat met de kosten voor afbraak en de aanpassingenwerken aan sporthal I: zitten deze ook in de 14 miljoen inbegrepen? Ook de 100.000 euro voor aanleg van een nieuw kunstgrasterrein voor KVK Westhoek ter compensatie van terrein 5 dient mee in de weegschaal te worden gelegd.”

Zwembad

De Groote benadrukte dat CD&V enkel meegaat in het verhaal als het vooropgestelde budget behouden blijft. Indien het toch meer zou kosten, dan wil CD&V dat herbouw op dezelfde plaats is onderzocht wordt. “Doodjammer ook dat de heraanleg van de binnenzone wordt geschrapt. Het is nu al niet ideaal en het leidt soms tot gevaarlijke situaties met de huidige drie in- en uitgangen. Als deze meerderheid doorzet en nog een extra in/uitgang creëert met zwembad dan zitten we al aan vier plaatsen waar kinderen in- en uitlopen maar waar auto’s kriskras door elkaar rijden en parkeren.”

Fouten in het verleden

“Het verwondert mij dat u nogmaals vraagt of wij het niet grondig hebben onderzocht of het nieuwe zwembad niet kan gebouwd worden op de grondvesten van het huidige zwembad”, antwoordde schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Ten eerste: we gaan niet dezelfde fouten maken als in het verleden waardoor we nu met problemen opgezadeld zijn. Misschien had het zwembad dan langer in gebruik genomen kunnen worden. Ten tweede: als we het zwembad op dezelfde plaats herbouwen, dan betekent dat dat we het zwembad voor 1,5 jaar tot 2 jaar zullen moeten sluiten. Ik denk dat u de impact daarvan zwaar onderschat.”

Werkbaar budget

De schepen bevestigde dat de afbraakkosten niet zijn opgenomen in de 14 miljoen euro en dat die dus worden doorgesluisd naar de volgende legislatuur. “Met dit bestuur streven we ernaar om dit budget aan te houden, en wel degelijk voor een gasloos concept”, aldus Benoot, verwijzend naar de kritiek van Jordy Sabels (Groen) dat het budget onvoldoende is voor duurzame technieken als warmtepompen. “Als dit niet zou lukken, dan komen we ermee naar deze raad terug. Vier jaar geleden was het budget van 14 miljoen al ruim bemeten, vandaag is het nog steeds werkbaar. We zullen moeten besparen, er zal moeten geschrapt worden in de uitvoering, maar we gaan resoluut voor dat budget.”

Maloulaan

Wat wel in het vizier kwam van de besparingsronde zijn onder meer de herinrichting van de Maloulaan en de Plumerlaan, een beperktere integratie van de spelotheek in de bibliotheek, het opknappen van kleedkamers van sportclubs en de inkrimping van het budget voor de heraanleg van voet-, fietspaden en wegen.

Groen-raadslid Sam Vancayseele vond het jammer dat de herinrichting van de Maloulaan wordt uitgesteld. “Het is wonder dat de mooie bomen in de straat in leven blijven. Waar halen die zoveel water vandaan? Is er daar misschien een lek?”, vroeg Vancayseele zich af.

Voetpaden en fietspaden

Zijn fractiegenoot Jordy Sabels (Groen) had het over de kaasschaaf op infrastructuurwerken. “Er wordt 328.000 euro weggesneden voor het beter onderhouden van bepaalde voetpaden, maar ook het onderhoud van steegjes wordt ingekanteld, opnieuw een besparing van 200.000 euro. In totaal wordt er 2,4 miljoen euro geschrapt op het onderdeel ‘bereikbare stad’. Dat komt doordat jullie ervan uitgaan dat het AWV een deel van de koek zal betalen. Hebben jullie daar zekerheid over?

OC Boezinge

De studie voor de bouw van een nieuw OC in Boezinge (75.000 euro) wordt ook uitgesteld. Meteen het signaal voor Miguel Gheysens (CD&V) om opnieuw te pleiten voor de verkoop van de AVEVE-site, die de stad kocht om het OC in te voorzien en met dit budget het huidige OC te renoveren. “Er is nog altijd 480.000 euro gereserveerd, plus een toelage van 165.000 euro, om de druppelrotonde in de Capronstraat, files stationsbuurt en de rotonde aan de Rijselpoort aan te pakken”, vlooide Miguel Gheysens uit. “Er wordt ook 745.000 euro geschrapt voor de flankerende maatregelen rond de komst van de scholencampus. Wordt hier doorgeschoven naar de volgende legislatuur?”

OC Dikkebus

De 2,46 miljoen euro die voorzien wordt voor het OC Dikkebus roet ook vragen op bij Gheysens. “Dit is maar 350.000 euro hoger gebudgetteerd. We weten allemaal dat bouwen op dit niveau minimum 30 % duurder is geworden, en dan komen we soms nog flink tekort. Dé hamvraag is dan ook wat er van de ambitieuze plannen zal verwezenlijkt worden. Had men verder gewerkt met het idee van de vorige legislatuur, dan stond er al een hedendaags gebouw.”

Skatepark

Ook de 260.000 euro die in de meerjarenplanaanpassing voorzien wordt voor het skatepark is volgens Gheysens te weinig. “Met de huidige inflatiecijfers in de bouw is dat onhaalbaar”, aldus Miguel Gheysens. “Maar het ergste is nog dat er 80.000 euro subsidies verdwenen. Bovendien investeerde Vlaanderen dit jaar voor 11,2 miljoen euro in jeugdinfrastructuur. Waarom niet in Ieper? Deze subsidies zouden de uitgelezen steun kunnen geweest zijn om de site tot een mooi complex uit te bouwen.”

Subsidieoproep te laat

“De subsidieoproep van minister Dalle kwam voor ons net te laat”, reageerde schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Het bestek was al klaar en kwam daardoor niet meer in aanmerking. De 80.000 euro waarvan sprake kwam vanuit de vzw JOC. Vorige schoolvakantie zijn we nog een laatste keer geweest naar de skaters zelf met de aangepaste plannen. Zij waren bijna unaniem lovend. We vroegen nog één kleine aanpassing aan de ontwerper, een klein stukje halfpipe extra die moet voorzien worden. Eerstdaags verwachten we het finaal ontwerp.”