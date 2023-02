Stad Ieper en Defensie bekvechten over verloederde woningen Leopold III-laan

Op de jongste gemeenteraad in Ieper vroeg Nancy Six (Ieper2030) om iets te doen aan de twee verloederde woningen van het ministerie van Defensie in de Leopold III-laan. Volgens schepen Philip Bolle (Vooruit) mogen de woningen niet gesloopt en herbouwd worden. Het Agentschap Natuur en Bos zou interesse hebben om het perceel te kopen voor een uitbreiding van het vestinglandschap, maar daar verzet Defensie zich tegen.

De twee woningen in de Leopold III-laan 13 en 14 zijn eigendom van CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging) en een doorn in het oog van Nancy Six (Ieper2030).

“De woningen staan al ettelijke maanden leeg en mogen door stabiliteitsproblemen niet langer verhuurd worden. Om veiligheidsredenen en om ongewenste gasten weg te houden, werd de toegang tot de woning onmogelijk gemaakt door het dichttimmeren van ramen en deuren. Geen fraai beeld wetende dat de woningen achteraan aansluiten aan het Hoornwerkpark en zichtbaar zijn vanop de Vestingen. Wat zal men doen om verdere verloedering van die militaire woningen tegen te gaan?”

Sloop niet toegelaten

“De beide woningen liggen binnen het RUP Kasteelwijk in een specifieke zone waar in 2007 een uitdoofbeleid werd ingeschreven”, antwoordde schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (Vooruit).

“Concreet betekent dit dat de huidige woningen kunnen behouden én gerenoveerd worden maar – belangrijk – dat sloop en herbouw niet toegelaten is. Het uitdoofscenario maakt het echter mogelijk om in de toekomst het oorspronkelijke vestinggebied, met het behoud van het ravelijn (eiland als voorversterking in de vestinggracht, red.) als historisch en landschappelijk erfgoed te herstellen.”

Verkoop

De schepen zegt al op 10 maart 2020 de randvoorwaarden uit het RUP formeel overgemaakt te hebben aan CDSCA. “Sinds begin 2021 werd herhaaldelijk contact opgenomen met Defensie om de site te beveiligen of te vervreemden, gezien deze gekraakt werd en de gevelopeningen dicht werden gemaakt met OSB-platen”, vervolgt Bolle.

“Dat leidde uiteindelijk in september 2022 tot een overleg met CDSCA. Na langdurige gedachtewisseling met drie directieleden gingen ze akkoord om de verkoop voor te leggen aan hun beheerscomité. Ook zouden ze het Agentschap Natuur en Bos contacteren om te peilen naar hun interesse, maar dat is, voor zover wij weten, nog niet gebeurd. Wij hebben dan maar zelf ANB gecontacteerd en het Agentschap toont daadwerkelijk interesse in beide woningen. Maar enige tekenen van verkoop door de CDSCA zijn er niet. Beide woningen zijn ondertussen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. De eerste heffing werd vastgesteld op 21 september 2021 en werd geïnd, de tweede heffing, een verdubbeling, werd op 21 september 2022 verstuurd, maar is nog niet vereffend.”

“Wij zitten bovenop het dossier omdat ook wij de toestand onaanvaardbaar vinden en dat vanuit meerdere oogpunten. Wij hopen op een snelle oplossing, zijnde verkoop gevolgd door renovatie en ingebruikname of sloop gevolgd door toevoeging aan het vestinglandschap”, besluit schepen Bolle.

Stabiliteitsproblemen

CDSCA heeft zo’n 3.200 huurwoningen in bezit verspreid over 61 locaties in België. Directeur huisvesting Evy Point legt zich niet zomaar neer bij het standpunt van Stad Ieper. “In 2007 werd nagelaten de CDSCA als eigenaar te verwittigen over de opmaak van een nieuw RUP”, zegt Evy Point.

“We hebben toen onze rechten niet kunnen vrijwaren. Dit RUP verbiedt afbraak en heropbouw, wat de grond de facto waardeloos maakt indien het gebouw niet gerenoveerd wordt. De stabiliteitsproblemen maken dat een snelle verkoop niet mogelijk was. Dit was eerst voorwerp van een studie om te bepalen of we de woning zelf zouden renoveren of niet. De CDSCA verbaast zich er eveneens over dat er niet mag herbouwd worden, gezien 40 meter naar links evengoed woningen staan. Bovendien moet nog onderzocht worden of de stabiliteitsproblemen niets te maken hebben met de vijver die de stad Ieper achteraan liet graven. Voordien waren er geen scheuren in de gebouwen.”

“Het RUP heeft onze opties sterk gelimiteerd. Dat de stad Ieper de eigenaar nu terechtwijst terwijl ze zelf met dit RUP aan de oorzaak ligt van de vertraging getuigt van een onbegrijpelijke kortzichtigheid en doet vragen rijzen over hoe de stad staat tegenover eigendom. We werden als eigenaar genegeerd toen het RUP in aanmaak was en nu worden we als eigenaar met de vinger gewezen wegens het vandalisme waarvan we slachtoffer zijn”, besluit Evy Point.