Stad Gistel investeert 1,1 miljoen euro in skatepark, kunstgrasvoetbalveld, omnisportkooi en Finse piste

De gemeenteraad van Gistel keurde in haar jongste zitting het masterplan voor de recreatiezone Zomerloos goed. Stad Gistel zal, in samenwerking met beheerder van sportinfrastructuur Farys, een recreatiezone aanleggen op het huidige voetbalterrein rechts van het gelijknamige vrijetijdscentrum.

Deze zone zal bestaan uit een skatepark, een kunstgrasvoetbalveld, een omnisportkooi en een Finse piste rondom deze locatie. Er worden ook extra parkeerplaatsen voorzien.

“Met de aanleg van deze nieuwe recreatiezone komen we tegemoet aan de vraag van de niet-georganiseerde jeugd naar een plek om te mogen vertoeven. In het verleden gebeurde het wel eens dat tieners werden weggestuurd van speelpleintjes, terwijl er geen alternatieve plaats is om zich uit te leven. Daar komt met deze zone verandering in”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

“Je moet ook weten dat 20 procent van de Gistelse inwoners – goed voor precies 2.458 op 12.214 inwoners, dus – jonger is dan 18 jaar.”

Voetbalclub krijgt nieuw terrein

Naast de initiatieven voor de niet-georganiseerde jeugd wordt ook geïnvesteerd in voetbalclub KEG Gistel. “Ter compensatie van het ingenomen voetbalterrein krijgen zij een kunstgrasveld voor de U12 ter beschikking”, laat het stadsbestuur weten.

“Het project heeft er een participatietraject opzitten waarbij de jeugdraad de lead nam. Zij lanceerden een leuke guerilla-actie waarbij het centrum van Gistel werd volgehangen met de slogan ‘Krijg jij ook ’t skijt?’. Met die campagne werden jongeren bevraagd over de invulling van hun publieke ruimte”, pikt schepen van Jeugd Ann Bentein (Open Vld) in.

Werken starten in najaar

De ontwerper van de recreatiezone werd aangesteld door Farys. Zij hebben een raamcontract met Architectenbureau Maarten Dobbelaere uit Gentbrugge. Farys treedt dan ook op als bouwheer.

Het totale project is geraamd op 1,1 miljoen euro. Het stadsbestuur zal het aanbestedingsdossier midden deze maand publiceren en hoopt in het najaar met de (voorbereidende) werken te kunnen starten.

