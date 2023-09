Stad giet vergunningen voor automaten in reglement: “De aanvragen stijgen”

Het stadsbestuur schept duidelijkheid in het aanvragen van een vergunning om automaten te plaatsen. Kort gesteld: een verkoopautomaat kan enkel als deze gekoppeld is aan een bestaande zaak, tenzij in de woonkern geen aanbod is.

Dat er een reglement komt om pakweg een broodautomaat te plaatsen, komt omwille van een stijgend aantal aanvragen om zo’n verkoopautomaat te plaatsen. Dat stellen burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) en schepen Wim Aernoudt (N-VA). “De plaatsing van een automaat is steeds onderworpen aan een vergunningsaanvraag”, zegt Aernoudt. “Daarbij wordt al rekening gehouden met de ruimtelijke regels op het perceel van aanvraag. De plaatsing van het toestel is alleen toegelaten op privéterrein en mag geen aanleiding geven tot hinder en overlast.”

Minieme investering

Bovendien wordt deze verplicht gekoppeld aan een bestaande handelszaak of productiebedrijf, waaronder ook landbouwbedrijven, binnen het reguliere aanbod van de onderneming. Met andere woorden: handelaars mogen geen andere producten aanbieden in de automaat dan in het gewone aanbod of buiten de eigen productie. “Recent werd bijvoorbeeld een aanvraag tot vergunning goedgekeurd voor een handelaar in Gistel, die naast de handelszaak een automatenshop wil plaatsen. Zo zijn diens producten ook te koop op uren dat de winkel gesloten is. Dit idee steunen we”, is burgemeester Defreyne duidelijk. “Niet veel later werd eveneens een aanvraag gedaan door een handelaar van buiten Gistel die gelijkaardige producten aanbiedt. Deze automaten zouden dan op de drukste invalswegen geplaatst worden en zorgen voor oneerlijke concurrentie. De investering in een automaat is miniem ten opzichte van een handelszaak die een pand koopt of huurt, en bovendien voor tewerkstelling zorgt in onze stad. Dit terwijl een handelaar van buiten Gistel enkel een automaat vult op plaatsen buiten onze handelskern. Dit zorgt dan uiteraard ook voor minder passage binnen de kernen en houdt doorgaand verkeer weg uit de stad. Handelskernen in kleinere steden en gemeenten hebben het al moeilijk genoeg.”

Elementaire producten

Samengevat: het nieuwe reglement bepaalt dat een automaat in Gistel kan àls dit gekoppeld is aan een bestaande handelszaak. Uitzonderingen zijn de drie deelgemeenten. Als daar geen aanbod is, mag er een automaat komen los van een bestaande zaak. “Op die manier is er een mogelijkheid bij verdwijnen van de lokale handel om elementaire producten aan te bieden.”