Stad gaat omgevingsaanvraag voor infrastructuurwerken aan industrieterrein Tielt Noord goedkeuren

Stad Tielt gaat op de komende gemeenteraad zijn zegen geven voor een omgevingsaanvraag van de West-Vlaamse Intercommunale voor de uitbreiding van het industrieterrein Tielt Noord. Langs de Ruiseledesteenweg komt op termijn een uitbreiding van in totaal zo’n 38 hectare.

De omgevingsaanvraag gaat onder meer over de afschaffing van een bestaande voetweg, de verbreding van een landweg, de verbreding van de Caloenstraat, de verbreding van de Boekboomstraat en de verbreding van de Kanegemstraat – waarlangs uiteindelijk de ontsluiting van het bedrijventerrein zal moeten gebeuren. Ook de omgevingsaanvraag voor de wijziging van het bestaande rooilijnplan langs de Kanegemstraat en die voor de aanleg van een nieuwe wegenis zullen goedgekeurd worden. De infrastructuurwerken zullen in totaal net geen zes miljoen euro kosten. 5,262 miljoen euro ten laste van WVI, 656.000 euro ten laste van de provincie.

Nood aan ruimte voor bedrijven

Na een lange administratieve voorbereiding, die al aansleept sinds 2007, komt het licht voor de inrichting van de zone zo op groen. Als gemeenteraad dit dossier goedkeurt, kan WVI namelijk starten met de verdere ontwikkeling van het dossier en uiteindelijk een aanbesteding doen om daarna zo snel mogelijk over te gaan tot de uitvoering ervan.

“We zijn er nog niet, maar dit is wel een belangrijke stap voor de realisatie van de uitbreiding van het industrieterrein”, stelt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “We hebben in Tielt immers nood aan ruimte om bedrijven te vestigen. Eens de uitbreiding van Tielt Noord gerealiseerd is, krijgen we daar ook de kans toe.” Toch beseft hij ook dat het wel nog enkele jaren zal duren vooraleer de uitbreiding ook volledig klaar zal zijn. (TM)