Sporthal en fusieplannen kleuren Pittemse gemeenteraad

Tijdens de Pittemse gemeenteraad op maandagavond 6 maart staken twee inmiddels klassieke onderwerpen weer de kop op. Oppositiepartij NPE stelde ook dit maal een aantal kritische vragen over de plannen rond een nieuwe sporthal en een eventuele fusie.

Ook dit maal maakte oppositiepartij NPE gebruik van de variaronde aan het einde van de gemeenteraad om enkele onderwerpen op de korrel te nemen. Zo bracht fractieleider Christophe Vancoillie (NPE) opnieuw de plannen rond de bouw van een nieuwe sporthal ter sprake. “De bouw van de nieuwe sporthal werd een tijdje geleden on hold gezet omwille van het hogere kostenplaatje.”

“Op dit moment staan echter een aantal aanpassingen gepland aan de huidige sporthal, zoals een nieuwe verlichting en het plaatsen van kleedkamercontainers, waardoor wij ons afvragen of jullie niet bezig zijn met oplappen tegen een hoge kostprijs, terwijl er geen garantie is op hoe lang de sporthal nog kan openblijven. Wij van NPE vragen ons ook af of het dossier van de sporthal geen Tielts Zwembaddossier aan het worden is. Wie garandeert tenslotte dat de prijs voor een nieuwe sporthal nog zal zakken?”

“We zullen de containers nog een hele tijd moeten gebruiken”

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) gaf hier antwoord op. “Het is nog steeds onze bedoeling tijdens de volgende legislatuur een nieuwe sporthal te bouwen. Hiervoor dient echter de aanpassing van het huidige BPA (Bijzonder Plan van Aanleg, red.) door de hogere overheid goedgekeurd te worden, iets wat nog niet gebeurd is. Aansluitend moet dan nog een nieuw RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan, red.) opgemaakt worden en dan pas kan er aanbesteed worden. We spreken dus over een project van enkele jaren. We zullen de containers nog een hele tijd moeten gebruiken. De nieuwe sporthal zal pas binnen enkele jaren klaar zijn en intussen moeten er voldoende kleedkamers blijven. Deze zullen bovendien hun waarde houden en kunnen dus later weer opnieuw verkocht worden. Aangezien er nog een aantal stappen moeten genomen worden hebben we nog geen nieuwe prijsanalyse gemaakt.”

Fusieplannen?

Vanuit NPE stelde Christophe Vancoillie zich ook vragen rond de eventuele fusieplannen met Meulebeke en Tielt. “Ik wil aangeven dat wij niet tegen een fusie zijn, maar het is wel zo dat er evenveel argumenten voor als tegen zijn. Zijn er op dit moment concrete gesprekken tussen de burgemeesters en zijn er eventueel al afspraken gemaakt? Wanneer zijn jullie van plan de burgers bij de eventuele plannen te betrekken en wanneer gaan jullie de tussentijdse resultaten van de bestuurskrachtanalyse op de gemeenteraad brengen?”

“Op dit moment zijn er absoluut nog geen concrete gesprekken tussen de drie burgemeesters”, gaf burgemeester Fraeyman aan. “We willen eerst de interne analyse van onze eigen gemeente afwachten en nadien zal ook nog een externe analyse van de andere gemeenten gedaan worden. Op dit moment is het ook wel zo dat we bestuursmatig vrij sterk staan en dat de nood om met anderen samen te gaan zeker niet hoog is. We zijn zeker van plan om bij de burgers te peilen naar hun verwachtingen en naar de onderwerpen die hen bezig houden, maar dat is nog toekomstmuziek. Ik verwacht ten slotte tijdens de volgende gemeenteraad al de eerste resultaten van de bestuurskrachtanalyse op de tafel te kunnen leggen.” (JG)