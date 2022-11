Speelpleinwerking wil uitbreiden tot volle dag werking

Het ziet er naar uit dat voor volgend jaar zal gekozen worden voor een volledige dag speelpleinwerking in Oostrozebeke. Volgens schepen van Jeugd Jonas Van D’Huynslager werd vanuit de ouders die hun kinderen naar de speelpleinwerking brengen al vaker de vraag gesteld naar volledige dagen speelpleinwerking. Raadslid Annelies Braekeveld vroeg wat meer toelichting over deze maatregel.

“Het is me nog niet helemaal duidelijk op basis van welke bevindingen er volgend werkjaar gekozen wordt voor een volledige dag speelpleinwerking? Een bijkomende bezorgdheid hierbij is hoe nieuwe monitoren aangetrokken kunnen worden, wanneer wordt het aantal uren voor een studentenjob opgetrokken en komen ze door volledige dagen voor een andere uitdaging te staan voor dezelfde vrijwilligersvergoeding?”

Schepen Jonas Van D’Huynslager bevoegd voor de speelpleinwerking merkte op dat een eventuele uitbreiding van de speelpleinwerking komt van de ouders die het vaak moeilijk hebben om de nodige opvang te vinden. Meer speelpleinwerking zou voor veel ouders een welgekomen oplossing bieden. “Wij gaan het volgende jaar absoluut even proberen of een volle dag speelpleinwerking tot de mogelijkheden behoort. Ikzelf zie daar geen obstakels in”, aldus Van D’Huynslager.

“Vooreerst is er een sterke bezetting van monitoren. Met de huidige ploeg is het best mogelijk dat een deel van de monitoren de namiddagwerking voorbereidt in de voormiddag, terwijl een andere groep de speelpleinwerking verzorgt. Naar bezetting toe lijkt me dat best doenbaar. Wat het financiële luik betreft, dat moet nog bekeken worden. Eén zaak is duidelijk: de ouders moeten bereid zijn wat meer te betalen wanneer ze kun kinderen een volle dag naar de speelpleinwerking brengen. Wellicht zal de prijs opgetrokken worden van 4 euro naar 7 euro bijvoorbeeld. De vergoeding aan de monitoren moet nog uitgeklaard worden.” (CLY)