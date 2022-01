Speelpleinen in Roeselare ook optimaal bereikbaar voor kinderen met een beperking

Speelpleintjes in Roeselare moeten bereikbaar zijn voor alle kinderen, ook die met een beperking. Dat laat schepen Matthijs Samyn weten op vraag van gemeenteraadslid Peter Claeys. “We willen daarenboven het samenspelen met andere kinderen ten volle aanmoedigen”, klinkt het.

“In alle stadsdelen en deelgemeenten schieten speeltuinen als paddenstoelen uit de grond. Maar waar zijn de speeltoestellen voor kinderen met een handicap?”, aldus Peter Claeys (Vlaams Belang).

“Wij vinden dat spelen en bewegen leuk moet zijn voor iedereen, ongeacht de leeftijd of beperking. Waarbij samen spelen tussen alle kinderen zoveel mogelijk zou moeten worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Spelen is rennen, springen, vliegen, ravotten, de wereld ontdekken en weer opstaan zonder gevaren. Spelen is oefenen, krachten en behendigheid meten met andere kinderen. Het leren kennen van elkaar en vertrouwensbanden opbouwen is daarbij iets wat zeker niet mag ontbreken. Om dit mogelijk te maken zijn voor gehandicapten geschikte speeltoestellen van grote toegevoegde waarde. Voorbeelden zijn een rolstoeldraaimolen, rolstoeltoegankelijk fort en een volgelnestschommel te vinden, maar ook zintuigen prikkelende speelelementen zijn mogelijk. Wil de stad hierrond investeringen doen?”

Netschommels

Schepen Matthijs Samyn (CD&V): “Het is belangrijk dat elk kind de mogelijkheid krijgt om te spelen, ook een kind met een beperking. De voorbije jaren hebben we daar steeds rekening mee gehouden bij de uitbouw van het netwerk speelpleinen. We vinden het belangrijk dat kinderen met een beperking samen kunnen spelen met de andere kinderen. We houden rekening met inclusie en gaan voor maximale toegankelijkheid. Door de keuze van ondergrond bijvoorbeeld. Wat de speeltoestellen zelf betreft hebben verschillende speelpleinen al nestschommels, die zijn ideaal voor kinderen met een beperking. Daarnaast vind je op heel wat speelpleinen draaitoestellen die zittend, staand en vaak ook liggend gebruikt kunnen worden. Op het Stationsplein staat een treintje waar je met een rolstoel in kan en op het Kerelsplein heb je al nestschommels en er komen ook waterelementen die voor iedereen bereikbaar zijn. Bij de opfrissing van het pleintje in de Pastoor Slossestraat voorzien we hulpelelementen bij de glijbaan zodat iedereen naar beneden kan glijden en er komt ook een toegankelijk draaiplateau.”