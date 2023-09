Sophie en Déborah komen op voor MLM

Burgemeester Sandy Evrard heeft met Déborah Giampietro en Sophie Pyck twee nieuwe kandidaten op zijn lijst MLM staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Beiden hebben geen politieke ervaring. “We zullen zeker de tijd nemen om eens een gemeenteraad te volgen.”

Déborah Giampietro (30) woont in de Armentiersstraat en werd begin dit jaar door de lezers van deze krant nog verkozen tot Krak van Mesen. Nu stapt ze in de politiek. Al hou ik eigenlijk niet zo van dat woord”, vertelt Déborah. “Ik noem het eerder helpen sturen in een gemeente waar ik graag woon.”

Toen de burgemeester bij haar aanbelde met de vraag of ze op de lijst van MLM wou staan, heeft ze niet meteen ja gezegd. “Ik wou wat bedenktijd en me ook niet zomaar in dit avontuur storten. Ik ben in de eerste plaats mama van drie kinderen en daar kruipt heel wat tijd in.” Déborah is lid van de fanfare en maakt deel uit van de ouderraad. “In de fanfare speel ik dwarsfluit. In de ouderraad help ik mee om projecten te verwezenlijken en het is opnieuw een manier om mijn dorpsgenoten beter te leren kennen. Door mee te helpen, wil ik alle schoolkinderen een mooie tijd bezorgen. Net zoals ik ook in de politiek de Mesenaars een mooie tijd wil bezorgen.”

Déborah is half Italiaans en half Nederlands. “Mijn vader groeide op in Wallonië, nadat zijn ouders vanuit de streek rond Pescara naar hier kwamen om in de mijnen te werken. Mijn moeder komt dan weer uit de streek rond Breda.” Déborah is getrouwd met Jokim Soetaert.

Sociale aspect

Ook Sophie Pyck is nieuw op de lijst van MLM voor de verkiezingen van oktober 2024. Sophie is 37 jaar en getrouwd. Ze heeft twee kinderen en twee pluskinderen. “Ik werk als lasser in Made in Inox in Watou”, vertelt ze. “Mesen is een leuke stad om in te wonen. Ik woon hier ondertussen 12 jaar en ken heel wat inwoners.”

Tot vorig schooljaar was Sophie lid van het oudercomité van basisschool De Kleine Ster Mesen. Evelyne Garrein is de partner van Sophie. “Ik ben ook gemotiveerd om in de toekomst initiatieven op punt te zetten ten goede van de Mesenaars. Het sociale aspect in de politiek spreekt mij dan ook aan. Iets voor de Mesenaars kunnen betekenen, is het belangrijkste voor mij door in de politiek te stappen.” (MDN)