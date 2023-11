Sociale kruidenier moet mensen in Zonnebeke bij elkaar brengen

Steeds meer mensen doen beroep op de voedselbank in Ieper. Schepen Joachim Jonckheere (#Team8980) wil die voedselbank dan ook dichter bij de eigen inwoners van Zonnebeke brengen. In de zoektocht naar een geschikt pand kwam de woning in de Kraaiveldstraat naast PC de Craeye in Passendale op de radar.

Van 55 naar 90 gezinnen

“Steeds meer inwoners worden geconfronteerd met financiële problemen en openen het recht op voedselhulp”, aldus schepen Joachim Jonckheere. “In 2020 ging het om 55 gezinnen, in 2021 om 65, in 2022 om 78 en in 2023 openden al 90 gezinnen het recht op voedselhulp. Nu kunnen ze terecht bij de voedselbank in Ieper. Door het stijgend aantal gebruikers lijkt het ons een logische stap om dit ook dichter bij onze eigen inwoners te gaan aanbieden. In de zoektocht naar een geschikt pand kwam de woning in de Kraaiveldstraat naast PC de Craeye op de radar. De eigenaar, vzw de Craeye, was akkoord om dit pand via een overeenkomst ter beschikking te stellen. We huren de woning vanaf 1 januari 2024 voor 600 euro per maand en dit voor 9 jaar.”

De praktische levering van de voedseloverschotten zal gebeuren via Foodsavers Westhoek. Zij verzamelen voedseloverschotten en leveren deze ter plaatse. Ze focussen zich op het leveren van kwalitatieve voedselhulp en maken gebruik van sociale tewerkstelling. Ook met lokale spelers die soms kampen met voedseloverschotten willen we samenwerken. In 2023 bedroeg de bijdrage 9.831 euro Het pand zal ingezet worden voor de werking van de sociale kruidenier, maar evenzeer willen we inzetten als een plek waar ontmoeting gestimuleerd wordt en waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten: met of zonder hulpvragen.

Kritiek bij oppositie

De ligging van het pand, naast het ontmoetingscentrum, dicht bij de jeugdlokalen en het woonzorgcentrum geeft ook extra opportuniteiten om samenwerking in het kader van Zorgzame Buurten. De oppositie had vooral kritiek op de prijs en het gebouw. “Dat gaat ons 27.000 euro kosten en jaarlijks 17.000 euro. Het opgemaakte contract vertoont veel hiaten. Er zijn andere manieren om de mensen te helpen”, stelde Koen Descheemaeker (N-VA).

Luk Hoflack (InSamenSpraak) had problemen met het gebouw. “De huur is niet opzegbaar. We moeten geld inbrengen voor verfraaiing en we hebben als gemeente toch andere gebouwen zonder dat we moeten huren. Ik denk aan de notariswoning, schoolhuizen enzovoort.” Beiden waren ook van mening dat het voor de bewoners van Zandvoorde of Geluveld dichter is naar Ieper dan naar Passendale.