Sociale Kruidenier krijgt stek in Lode De Boningestraat

De gemeenteraad van november ’22 was al akkoord om een bod uit te brengen op het vroegere ACV-gebouw in de Lode De Boningestraat. De kogel is nu door de kerk, de gemeente investeert 900.000 euro in de aankoop van het pand.

“De belangrijkste doelstelling is om er een sociale kruidenier te vestigen”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve. “De ligging is prima, in het centrum. En bovendien grenst het gebouw aan de speelplaats van de gemeentelijke basisschool in de Hoogstraat. Om het gebouw volledig te benutten zal er nog bijkomende dienstverlening gevestigd worden.”