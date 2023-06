Sloop zwembad Wervik nadert: “Vergunning tegen 17 juli zeker in orde”

De sloop van het zwembad van Wervik komt steeds dichterbij. Vorige week keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden en gunningswijze goed waardoor er naar een aannemer kan worden gezocht. De sloopvergunning, een procedure die losstaat van de zoektocht naar een aannemer, zal volgens burgemeester Casier (Vooruit) ten laatste op 17 juli op het schepencollege komen.

Vorig jaar in februari besliste het Wervikse stadsbestuur dat het zwembad Ter Leie zou verdwijnen en dat er geen nieuw zwembad komt, ook al was dat in 2016 wel zo aangekondigd. Ter Leie sloot de deuren op 30 september vorig jaar, een aantal maanden voor de oorspronkelijk meegedeelde sluitingsdatum.

Op dinsdag 6 juni heeft de gemeenteraad gestemd over de lastvoorwaarden en gunningswijze van de sloop van het zwembad. Het stadsbestuur (Vooruit en CD&V) en ook oppositiepartij N-VA stemden voor.

De lastvoorwaarden en gunningswijze zijn zo goedgekeurd door de meerderheid. Dat wil zeggen dat het dossier vanaf nu “op de markt” staat. Er kan gezocht worden naar een aannemer om het gebouw te slopen. “Potentiële aannemers hebben nu 30 dagen om een prijsvoorstel te doen,” licht Vooruit-burgemeester Youro Casier toe. “Ik schat dat we er een zullen hebben tegen halverwege juli.”

Onthouding

Niet elke partij is even enthousiast over de sloop van het gebouw, zo bleek tijdens de laatste gemeenteraad. Team2030, voordien bekend als ‘de stadslijst’, onthield zich bij de stemming. Bert Verhaeghe, toekomstig lijsttrekker van Team2030, verklaart die onthouding: “We hadden op zich niets tegen de sluiting van het zwembad. We hebben zelf nog die beslissing genomen (Team2030 maakte tot april 2022 deel uit van de coalitie met Vooruit, red.) en steunen die ook. We onthielden ons omdat er niet genoeg werd nagedacht over een eventuele andere invulling van het gebouw. Ik zeg niet dat dat sowieso een optie was geweest, maar het is gewoon nooit overwogen. Wij missen wat creativiteit bij het stadsbestuur in dit geval.”

Frederik Cnockaert, de zoon van de in februari 2022 overleden architect van het zwembad Lucien Cnockaert, heeft dezelfde mening: “Ik startte al 3 petities waarin ik peilde naar ideeën voor een herbestemming van het gebouw. Daar zaten nuttige voorstellen bij: serres, een kunstexpo, etc. Het stadsbestuur heeft niet naar mij willen luisteren.” Cnockaert benadrukt wel dat hij op dit moment niet zinnens is een bezwaar in te dienen nadat de sloopvergunning wordt goedgekeurd.

Kunstrestaurateur Frederik Cnockaert in zijn atelier © Rémi Bruggeman

Deze goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze staan voor alle duidelijkheid los van de sloopprocedure. Die aanvraag is al opgestart op 10 mei en zal ten laatste tegen 18 juli op het schepencollege komen. Dat is oftewel op het schepencollege van 3 juli, oftewel op dat van 17 juli. Omdat het in dit geval gaat over een vereenvoudigde procedure van de sloopvergunning, is er geen openbaar onderzoek van 30 dagen nodig vooraleer dit op het schepencollege komt. Als de vergunning goedgekeurd is, is er wel nog een periode van 30 dagen waarin bezwaar kan worden aangetekend bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad.

Volgens de plannen van het stadsbestuur zou de afbraak halverwege september aanvatten en kan die afgelopen zijn tegen het begin van volgend jaar. De kosten bedragen € 356.677,75. Op de site komt er nadien dan een nieuwe stadshal die de oude, Oosthove, zal gaan vervangen.

Geen significante erfgoedwaarde?

Sanne Vantomme, voorzitter van de andere oppositiepartij N-VA, geeft aan dat ook zijn partij vindt dat er weinig is nagedacht over een andere invulling van het gebouw: “Blijkbaar wou het stadsbestuur al lang een nieuwe stadshal bouwen op de plaats van het zwembad. Mede daardoor is er onvoldoende onderzoek uitgevoerd. Bovendien concludeerde het stadsbestuur dat het gebouw “geen significante erfgoedwaarde” heeft. Dat klopt helemaal niet. Ik heb contact gehad met het kabinet van Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA, red.) en die wist me te vertellen dat het kabinet wel erfgoedwaarde ziet in het brutalistische gebouw.”

Sanne Vantomme (N-VA) voor zijn vrachtwagen waarmee hij doorheen de week fruit deur aan deur verkoopt © Rémi Bruggeman

“Het kabinet-Diependaele ondernam echter geen actie omdat het de plannen voor de nieuwe stadshal van het stadsbestuur niet wilde dwarsbomen. Om diezelfde reden stemde N-VA nu ook voor de lastvoorwaarden en gunningswijze op de gemeenteraad. Ik vind het belangrijk dat de nieuwe stadshal er komt en ben ook voorstander om dat die op die plaats te doen. Ik ben al blij dat de coalitie tussen Vooruit en CD&V niet op het idee kwam om eerst de oude stadshal Oosthove plat te gooien en daarna een nieuwe te bouwen op dezelfde plek. In het huidige scenario zullen de vele verenigingen in Wervik hun stadshal tenminste niet tijdelijk kwijt zijn.”