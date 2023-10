Slechts een partij kent reeds lijsttrekker voor stembusslag

Op zondag 13 oktober 2024 trekken we opnieuw naar de stembus om onder meer een nieuwe gemeenteraad te kiezen. CD&V Kuurne schuift huidig burgemeester Francis Benoit naar voor als lijsttrekker. “We zijn vooral bezig met de kandidaten van 2018 aan het bevragen en te peilen wie ambitie heeft”, klinkt het bij CD&V Kuurne. “Tevens zoeken we ook kandidaten die verruimer zijn, maar die liever voor Kuurne opkomen zonder puur gelinkt te worden aan CD&V. Wellicht komt er ook een nieuwe naam en logo naar het einde van 2023 toe.”

Open VLD Kuurne is echter nog volop bezig met de lijstvorming. Hoe de lijst definitief zal ingevuld worden, zullen we ten vroegste binnen enkele maanden weten. Ook bij N-VA Kuurne klinkt eenzelfde verhaal. “De krijtlijnen werden reeds uitgezet hoe onze lijst er mogelijk zou kunnen uitzien”, aldus N-VA Kuurne. “Maar alles moet nog bekrachtig worden op een bestuursvergadering. Ten vroegste in januari valt de definitieve beslissing met welke kandidaten we richting de gemeenteraadsverkiezingen trekken en wie onze lijst zal trekken en duwen.”

Net als bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen is de kans groot dat Vooruit en Groen opnieuw de handen in elkaar slaan om zo als een gezamenlijke lijst naar de Kuurnse kiezer te trekken. De informele gesprekken daarover zijn alvast volop aan de gang maar nog niets is concreet, luidt het.

Ten slotte is er ook de burgerpartij ‘Nieuw Kuurne’ die zich specifiek inzet voor de belangen van de Kuurnse burger. “Wie onze lijsttrekker- of duwer zal worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben we nog niet beslist”, weet ‘Nieuw Kuurne’. “Maar binnenkort gaan we ons daarover buigen.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden de beschikbare zetels als volgt verdeeld: CD&V (10), SPA/Groen (4) en N-VA (4). Nieuw Kuurne (2 zetels) en Open VLD (3 zetels) kwamen in de oppositie terecht. (BRU)