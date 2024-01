“Slechts drie klachten ontvangen”: stad pareert kritiek van oppositie op nieuw vervoersplan De Lijn

Zowel oppositiepartijen Vooruit, Vlaams Belang als STiP uitten op de gemeenteraad tijdens een actuadebat hun bezorgdheid omtrent het nieuwe mobiliteitsplan van vervoersmaatschappij De Lijn. Zij vrezen vooral voor de bereikbaarheid van senioren en scholieren. In de praktijk blijkt het nieuwe plan best goed mee te vallen, meent de burgemeester.

“In het plan verdwijnen één op de zes haltes”, zegt raadslid Julie Vandewatere (Vooruit). “Waar geen vaste haltes zijn – in een kwart van de gevallen – komen er Flexbus-haltes die vaak de oude belbushaltes vervangen. Zo’n halte reserveren is voor jonge, mobiele mensen meestal geen probleem. Voor ouderen wel. Ze zijn bijvoorbeeld minder digitaal vaardig en onvoldoende mobiel om te wandelen naar een verdere halte of verliezen tijd doordat hun halte of bus niet meer bediend wordt. Zo bereiken ons verhalen over haltes die verdwijnen aan ’t Venster, De Plataan of het kerkhof. Plaatsen die cruciaal zijn voor sociaal contact.”

Goedkoopste taxi

“Ook op buslijn 60 voor Kachtem zijn haltes geschrapt en er zijn haltes die slechts één keer of heel beperkt per dag bediend worden.” Nadia Staes (STiP) hekelt dan weer dat bepaalde lijnen geschrapt zijn. “Vooral de lijn die vanuit Sint-Eloois-Winkel die via de Bosmolens naar centrum Izegem gaat. Kan de stad dit niet herbekijken met De Lijn? Vlaams Belang meent dan weer dat het nieuwe plan “een gemiste kans is om het openbaar vervoer meer ingang te doen vinden bij de burgers.”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) meent dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. “Eerst en vooral werd dit plan mee door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Is alles daar magnifiek en goed aan? Neen, maar er zijn ook heel wat verbeteringen merkbaar. Voor 6 januari kon je in Izegem ’s avonds laat of in het weekend geen bus meer nemen. Nu rijden die in de week tot 23 uur en in het weekend tot 2.30 uur, wat mooi meegenomen is voor wie wil uitgaan. Het is de goedkoopste taxi: je betaalt amper 2,5 euro voor een rit.”

Meer promoten

“We moeten die verandering inderdaad meer promoten, want misschien weten nog niet genoeg inwoners dit. Ook de frequentie is aangepast. Vroeger reed één buslijn om de twee uur. Nu is dat om het uur en in de spits om het half uur. De vaste verbinding vanuit Sint-Eloois-Winkel is inderdaad weg gevallen, maar daar kan je beroep doen op flexvervoer. Nog beter is dat er in de spits voor en na school een piekuurbus vanuit Oekene, Winkel en Lendelede naar ons centrum rijdt. We zouden daar graag een vaste verbinding van maken en er is de belofte om dat bij de toekomstige uitbreiding van de netten prioritair mee te nemen.”

De burgemeester stipt verder aan dat er heel weinig klachten binnen kwamen. “Wij en De Lijn kregen er amper drie binnen en die zijn allemaal opgelost. Eén ervan was de halte aan ’t Venster (het centrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel – nvdr.) als Flexbus-halte te behouden en dat is zo gebeurd. Ook aan De Plataan of nabij het ziekenhuis, ’t Pandje, wzc in Kachtem én de scholen is er telkens zo’n flexhalte voorzien.”

Belofte

“Aan de assistentiewoningen aan De Rode Poort was die inderdaad verdwenen, maar we hebben de belofte van De Lijn dat er ook daar een flexhalte komt. We blijven in overleg met De Lijn om aan te passen waar nodig.” Tot slot komt er ter hoogte van de rotonde bij de Kortrijkstraat na de heraanleg nog een nieuwe halte van De Lijn.

Vooruit en Stip roepen de stad ook nog op extra te communiceren over hoe de app om een flexhalte te reserveren werkt. “We helpen de mensen waar nodig digitaal op weg”, aldus schepen van sociale zaken Ann Van Essche (CD&V).