Slechts 450.000 euro in meerjarenplanning voor zwembad in Tielt

De gemeenteraad van Tielt boog zich donderdag over een aanpassing van de meerjarenplanning, met daarin onder meer de nieuwe belasting. Al had de oppositie ook bedenkingen bij het voorziene budget voor het zwembad.

“Er moet gespaard worden voor een nieuw zwembad en dat zouden we nu al in het budget moeten zien”, aldus Simon Bekaert (Vooruit). “Maar er is amper 450.000 euro voorzien, terwijl er wel 2,2 miljoen euro begroot is voor nieuwe voetbalinfrastructuur voor VV Tielt. Daar is inderdaad nood aan nieuwe infrastructuur, maar de Tieltse kinderen kunnen op dit moment niet meer zwemmen. De prioriteiten van dit beleid liggen verkeerd.”

Wachten op rapporten

Sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V) reageerde dat het lot van het zwembad van Tielt, dat ondertussen al sinds juli gesloten is, nog steeds onzeker is. “Zicht op de kosten hebben we nog niet. We wachten nog steeds op de rapporten van het onderzoek naar het betonrot. Wat we met de 450.000 euro gaan doen zal daarvan afhangen. Het kan gebruikt worden voor een eventuele herstelling, maar het kan ook voor iets anders aangewend worden.” (SV)