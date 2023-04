Sint-Bertinusstraat, Diepemeers en Briekedreef in Poperinge worden vernieuwd

Al sinds de aanleg van de Noordlaan in 2014 is de stad Poperinge vragende partij om de N347 opnieuw aan te leggen. De gemeenteweg bestaat uit de Sint-Bertinusstraat, Diepemeers en de Briekedreef. De Vlaamse overheid voorziet nu de nodige kredieten. Het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin realiseren het project samen met de stad. Op woensdag 3 mei is er een infovergadering voorzien voor de omwonenden.

In 2018 sloot Poperinge een samenwerkingsovereenkomst af met de Vlaamse overheid, in 2020 stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een studiebureau aan. Alle nodige procedures werden intussen doorlopen. Aquafin kreeg het akkoord om de rioleringswerken aan de N347 bovengemeentelijk uit te voeren. De aansluitingen op de rioleringen komen in de Briekedreef.

Zonder de participatie van het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin was dit project niet realiseerbaar voor de stad. Aquafin investeert ongeveer 2,7 miljoen euro, het Vlaams gewest 1 miljoen euro en de stad 512.000 euro. Het dossier moet eind 2023 administratief rond zijn, om de werken in 2024 te laten starten.

Maatregelen tegen overstromingen

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond stelde Dirk Hebben (Groen) dat er alleen fietssuggestiestroken voorzien zijn, maar dat die niets waard zijn. Ook vroeg hij of er voldoende maatregelen worden genomen tegen eventuele overstromingen.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordde dat er in de Diepemeers zeker geen ruimte is voor fietspaden. “Vooral ter hoogte van de beek is de weg veel te smal hiervoor. Waar er nu voetpaden zijn, staan de verlichtingspalen nog in het midden van die voetpaden. We kunnen niet alle voortuinen onteigenen voor de aanleg van fietspaden. Bovendien willen we ruimte laten voor een aantal parkeermogelijkheden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is eigenaar van de Diepemeers en de Sint-Bertinusstraat. Die laatste nemen we als stad over na het beëindigen van de werken.”

“We kunnen niet alle voortuinen onteigenen voor de aanleg van fietspaden” – burgemeester Christof Dejaegher (CD&V)

“Wat overstromingsgevaar betreft, de laatste problemen daar dateren van 2007. Sindsdien werden er drie bijkomende bufferbekkens aangelegd, en is het gevaar voor overstromingen zo goed als geweken. Als stad blijven we aandringen voor de volledige sluiting van de Ringlaan tussen de Krombeekseweg en de Duinkerkestraat. Daar ontbreekt nog een stuk van 800 meter. Dat zou het meeste verkeer uit de Diepemeers en de Sint-Bertinusstraat moeten weren. Maar volgens AWV is er geen budget om de hoogstnodige sluiting van de ring, die maar al te logisch zou zijn, aan te leggen. Ten slotte wil ik erop wijzen dat het Wandelpad van de Molenwegel als fietspad mag gebruikt worden”, aldus nog de burgemeester.

Infovergadering

Inwoners van de Sint-Bertinusstraat, Diepemeers en Briekedreef krijgen de plannen te zien op een informatievergadering in CC Ghybe, Sint-Annastraat, op woensdag 3 mei om 19 uur. Daar kunnen ze ook terecht met al hun vragen in verband met het project.

Stadskrant

Raadslid Dirk Hebben had het ook nog over de timing rond de bedeling van de Stadskrant. “In sommige straten krijgen ze die pas de vierde dag van de maand, wanneer bepaalde activiteiten net voorbij zijn. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de ophaling van landbouwfolie. Die gebeurde uitgerekend tijdens de eerste vier dagen van de maand”, aldus Hebben.

Schepen Klaas Verbeke (CD&V) antwoordde dat dit te maken had met het contract met De Post. “Dat is voor de stad een heel dure zaak. Maar wanneer De Post vier dagen krijgt om de Stadskrant te verdelen, krijgen we een veel gunstiger tarief. Bovendien worden bijvoorbeeld landbouwers, speciaal verwittigd over dergelijke zaken via aparte, specifieke nieuwsbrieven”, aldus Klaas Verbeke.