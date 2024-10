Simon Vanquickenborne (Focus8720) is nieuw in de gemeenteraad van Dentergem: “Stelen met mijn ogen en oren”

Simon Vanquickenborne (29) is Financial Controller bij Belysse. Hij is actief binnen verschillende jeugdverenigingen. Zijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen was meteen een schot in de roos, met meteen 957 stemmen. “Tijdens deze legislatuur probeer ik eerst en vooral ervaring op te doen. Stelen met mijn oren en ogen. Daarnaast breng ik vanuit mijn job ook een bepaalde expertise mee in zake financiën. Ik zal het huidige gemeentebestuur aan de tand voelen inzake investeringsbeslissingen en beheer van financiële middelen. Op die maniertracht ik er op toe te zien, dat de beschikbare middelen optimaal worden beheerd. Ook het begeleiden en ondersteunen van onze jeugd(werking) vind ik een absolute prioriteit.”