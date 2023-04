Simon De Witte volgt Guy Leleu op als financieel directeur van Hooglede

Simon De Witte legde maandagavond tijdens de gemeenteraad de eed af als nieuwe financiële directeur.

Simon Dewitte vervangt op 1 juni Guy Leleu, die sinds 2006 werkzaam is voor de gemeente. De 32-jarige De Witte is afkomstig van Lichtervelde en woont er samen met Marijke. Hij is de papa van Maïco (9) en Febe (1).

Logische stap

“Ik ben inmiddels acht jaar aan de slag als rechterhand van de financieel directeur in Brugge”, geeft De Witte mee. “Het is een volgende logische stap in mijn carrière. Het is een functie die niet vaak vrij komt. Ik moet de gemeente wel nog wat leren kennen.”