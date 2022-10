Sigarettenpeuken blijven in Roeselare het grootste probleem, stad schakelt versnelling hoger in preventie

Stad Roeselare zet in de strijd tegen zwerfvuil extra mensen in, daarnaast zijn er ook extra controles voorzien. Uit de afgelopen Week van de Handhaving blijkt dat vooral sigarettenpeuken een groot probleem zijn;

“Van 3 tot 9 oktober was er de Mooimakers’ Week van de Handhaving. De bedoeling van die week is om jaarlijks aandacht te schenken aan de sociale controle rond sluikstort en zwerfvuil, overtreders te beboeten en positieve acties van burgers te waarderen”, horen we van Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Waarop heeft de Stad haar focus gelegd en hoe evalueert ze de iniatieven die ze in het kader hiervan ondernam?”

Schepen Stefaan Van Coillie, bevoegd voor Afval en Milieu, haalde aan dat de focus van de actieweek verschoof van sensibilisering naar handhaving. “Handhaving betekent burgers aanspreken, maar ook extra controles met extra camera’s en extra mensen op het terrein.”

Sigaretten blijven grootste probleem

Sigarettenpeuken zijn en blijven probleem Het totaalplaatje van die actieweek wordt pas volgende maand verwacht, maar nu al is duidelijk wat het grootste probleem is en blijft. “Het volledige rapport is pas voor volgende maand, maar het grootste probleem van zwerfvuil blijven sigarettenpeuken”, weet Schepen Stefaan Van Coillie. “De Gemeenschapswachten zullen in de komende weken daarom extra peukentasjes uitdelen, alhoewel de tijd van sensibiliseren voorbij raakt en er meer GAS-boetes uitgedeeld zullen worden. Die kunnen oplopen tot 350 euro.”

Raadslid Tom Vandenkendelaere reageert opgetogen met die strengere aanpak: “Sensibiliseren is nodig en goed, maar op een bepaald moment moet men meer gaan beboeten als het probleem blijft voortduren, ik ben dan ook blij dat de stad een versnelling hoger schakelt in de strijd tegen zwerfvuil.”