Seppe Vanhee (Respect) is nieuw in de gemeenteraad van Middelkerke: “Een duurzame en leefbare toekomst voor alle inwoners”

De 23-jarige Seppe Vanhee, geboren en getogen in Middelkerke, werd verkozen als raadslid voor de partij Respect. Naast zijn drukke job als brandweerman en ambulancier in Middelkerke, en als ambulancier in De Haan en Oostende, wil Vanhee zich nu ook ten volle in de gemeenteraad inzetten voor een veilig en financieel gezond Middelkerke. “Het vertrouwen van 907 kiezers geeft me de motivatie om keihard te werken voor heel Middelkerke”, aldus Seppe Vanhee. Samen met zijn team wil de jonge Vanhee bijdragen aan een duurzame en leefbare toekomst voor de hele gemeente.