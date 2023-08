Schuldenlast van gemeenten stijgt, maar niet in Koksijde

In tegenstelling tot andere gemeenten daalt de schuld in Koksijde. Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert op een recent artikel in de krant De Tijd waarin stond dat de schuldenberg in de lokale besturen voor het eerst in 10 jaar stijgt.

“In Koksijde is net de omgekeerde trend bezig”, weerlegt de burgemeester wat de curves in de grafieken aantonen. “De schuld in Koksijde zakt. Een bewijs dat onze gemeente de financiën goed op orde heeft. Onze gemeente doet het op dat vlak dus beter dan andere gemeenten. Koksijde is de enige gemeente waar de schuld per inwoner daalde met 17 procent. Koksijde heeft ook niet langer de hoogste schuldgraad per inwoner en is zelfs niet meer in de top 10 qua schuldenlast terug te vinden. In de gemeenteraad van juni werd de jaarrekening van 2022 goedgekeurd en ik ben fier op het resultaat. De doelen die we op voorhand vastlegden, hebben we gehaald. Onze schuld is gezakt van 82,4 miljoen euro aan het begin van de legislatuur tot 58,3 miljoen euro nu. En dat in een moeilijke periode na corona met stijgende lonen, energiekosten en intrestvoeten”, klinkt het. (MVO)