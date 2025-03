Schrappen van renovatiepremie stuit op verzet op Harelbeekse gemeenteraad

Het stadsbestuur van Harelbeke heeft beslist om de Doe het duurzaam-premie stop te zetten vanaf 1 april. Die premie, die eigenaars-bewoners en eigenaars-verhuurders financieel ondersteunde bij renovaties, kende de afgelopen jaren een enorme stijging in aanvragen. Volgens het stadsbestuur zijn de budgetten ontoereikend en is de premie in zijn huidige vorm niet langer werkbaar. De beslissing stuit echter op kritiek van de oppositie, die de afschaffing als een verkeerde besparing bestempelt.

De Doe het duurzaam-premie werd in 2014 ingevoerd als een gebiedsgerichte premie en werd in 2020 uitgebreid naar het volledige grondgebied. Daardoor nam het aantal aanvragen sterk toe. Waar er in 2018 nog 24 aanvragen waren, liep dat aantal in 2023 op tot 118. Ook het voorziene budget van 140.000 euro per jaar bleek niet voldoende: al 1.038.834 euro werd uitgekeerd, en er staat nog 300.000 euro aan goedgekeurde aanvragen open. Indien de premie tot eind 2025 zou blijven bestaan, zou het aantal aanvragen en de bijbehorende kosten verder oplopen, aldus het stadsbestuur. Om onder andere die redenen zag het stadsbestuur zich genoodzaakt om de premie af te schaffen.

Oppositieraadslid Melissa Depraetere (Vooruit) reageerde verontwaardigd op de gemeenteraad van 17 maart. “Renovaties zijn nodig om woningen klaar te maken voor de toekomst en de energiefactuur te drukken, maar daar hangt een serieus prijskaartje aan vast. Het stadsbestuur geeft zelf aan dat onze inwoners nood hebben aan een eenvoudigere premie, maar in plaats van te vereenvoudigen schaffen ze in één trek de volledige premie af. Een platte besparing op de kap van wie nog moet renoveren, vaak jonge gezinnen en alleenstaanden.”

Onlogisch

Ook fractieleidster Célestine Vandeputte van oppositiepartij N-VA uitte haar ongenoegen. “Deze premie werd ingevoerd om wijken op te waarderen en eigenaars te ondersteunen bij renovaties. Dat werkte duidelijk, gezien het stijgend aantal aanvragen. Bovendien verplichten we eigenaars om te renoveren door onder andere strengere energievoorschriften. Maar net nu wordt een premie afgeschaft die hen daarbij helpt? Dat is toch gewoonweg onlogisch?” (RB)