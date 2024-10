Schooldirectrice Ilse Vervaeck maakt intrede in gemeentebestuur Oostrozebeke

Het heeft een tijdje geduurd vooraleer Oostrozebeke.nu de namen voor zowel het college van burgemeester en schepenen als de gemeenteraad vastlegde.

De ploeg van burgemeester Luc Derudder was de grote winnaar van de verkiezingen. Oppositiepartij Inspraak.nu kreeg de grootste klappen en valt terug van negen zetels naar vijf. Vlaams Belang komt voor de eerste keer in de gemeenteraad met twee zitjes.

Nieuwe schepen

Nieuwkomers van Oostrozebeke.nu in de gemeenteraad zijn Hans Claerhout, Michiel Beils, Dirk Rogge, Annelies Gevaert, Veerle Holsbeke en Robbe Coorevits. Nieuw in het schepencollege is schooldirectrice Ilse Vervaeck, die de plaats inneemt van Anne-Sophie Verschoore.

Het toekomstige schepencollege blijft verder ongewijzigd met aan het hoofd burgemeester Luc Derudder, Carine Geldhof, Olivier De Marez en Jonas Van D’Huynslager.

Bevoegdheden

Burgemeester Luc Derudder neemt volgende bevoegdheden op zich: algemeen beleid, bevolking en burgerlijke stand, brandweer, Europese aangelegenheden, informatie en public relations, intercommunales, intergemeentelijk overleg, jumelage, kerkfabrieken, ontvangsten, ontwikkelingssamenwerking, vreemdelingen, personeelszaken, politie en veiligheid, tewerkstelling, volksgezondheid, begraafplaatsen, markten en onderwijs.

Eerste schepen Olivier De Marez beheert het budget en financiën, gemeente- en OCMW-eigendommen, grondbeleid, lokale economie en kmo, middenstand, nutsvoorzieningen, openbare werken en riolering en waterzuivering.

Woonzorgcentrum

Tweede schepen en ancien Carine Geldhof staat voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, emancipatiebeleid, dierenwelzijn, gehandicaptenbeleid, land- en tuinbouw, leefmilieu, senioren, sociale zaken, welzijnsbeleid en woonzorgcentrum Rozenberg.

Derde schepen is Jonas Van D’huynslager, verantwoordelijk voor automatisering en informatica, bibliotheek, feesten en kermissen, jeugd, mobiliteit en verkeer, sport, communicatie, parken en plantsoenen en speelpleinwerking.

Nieuwkomer

Nieuwkomer en directrice van Mandelbloesem Ilse Vervaeck die bij haar eerste deelname liefst 715 stemmen behaalde, wordt voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en krijgt onder zich: kinderopvang en gezin, toerisme, afvalbeleid en reiniging, cultuur, huisvesting, maatschappelijk werk en sociale woningbouw.

Raadslid en nieuwkomer Hans Claerhout wordt tot slot voorzitter van de gemeenteraad.