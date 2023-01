Schepenwissel op gemeenteraad: Peter van Ryckeghem geeft lint door aan Olivia Masselin

De gemeenteraad in Houthulst stond voornamelijk in het teken van een schepenwissel. Peter Van Ryckeghem (Vooruit) geeft na vier jaar de fakkel door aan Olivia Masselin (Vooruit). N-VA had wel nog vragen over de fietspaden in de Steenbeekstraat en Woumenstraat en een eventuele beperking van verkiezingsdrukwerk.

Voor Olivia Masselin de eed als nieuwe schepen aflegde had burgemeester nog een dankwoordje in petto voor haar voorganger Peter Van Ryckeghem. “Je was een goeie collega. Telkens waren jouw dossiers goed voorbereid. We hebben ons vaak verwonderd waar je de tijd haalde om alles te lezen. Je had ook een gezond gevoel voor humor. Als we vrijdag moppen vertelden, dan waren het vaak deze van Peter. En het waren soms pikante. Maar je grootste gave is dat je altijd ongezouten je mening geeft. Je kon ook goed inschatten wat mensen van bepaalde maatregelen zouden denken, je hebt de vinger aan de pol gehouden. Vandaag was er dan ook een rare sfeer in het schepencollege, omdat het uw laatste was. Bedankt voor de heel goeie samenwerking.”

Lees verder onder foto.

Olivier Masselin (Vooruit) legt de eed af als nieuwe schepen van Houthulst. (Foto TOGH) © TOM GHEERAERT

Voor de rest was de agenda heel beperkt. Door een technische vergissing – een kolom ontbrak – moest de meerjarenplanaanpassing die de vorige gemeenteraad al goedgekeurd werd, opnieuw gestemd worden.

Steenbeekstraat

Kristof Vande Moortele (N-VA) vroeg in een toegevoegd punt de stand van zaken van de fietspaden in de Steenbeekstraat en de Woumenstraat. Schepen Verbeure (CD&V) antwoordde dat er een subsidieaanvraag lopende is voor drie items: “De Steenbeekstraat-Woumenstraat is er één van, maar ook de Stadenstraat en Ooievaarsstraat, waar het gaat over de slechte staat van de betonblokken, en ten derde een opwaardering trage wegen zodat ze beter bruikbaar worden voor fietsers.”

Verkiezingsdrukwerk

In een andere toegevoegd agendapunt vroeg Vande Moortele om verkiezingsdrukwerk te beperken. “Dat gaat om gigantische hoeveelheden papier. Niet betekent dat een belasting voor het milieu, maar ook visuele pollutie. Is dat echt allemaal nodig om uw verhaal verkocht te krijgen aan de burger? Mijn idee: de hoeveelheid papier beperken, per partij bijvoorbeeld zeggen: één boekje uitgeven, met programma en kandidaten. Misschien kan er een verkiezingseditie komen van de Boskrant?”

“Nog geen verkiezingsgedachten”

“Wij hebben eigenlijk nog geen verkiezingsgedachten”, reageerde burgemeester Joris Hindryckx. “Je hebt al de wet op verkiezingsuitgaven, ik denk niet dat we als gemeenteraad daar nog een beperking moeten aan toevoegen. Wie geen reclamedrukwerk wil, kan een sticker op de brievenbus hanggen. Ik vind het ook raar voorstel dat het van jullie komt. De laatste tijd kregen de mensen van Houthulst nogal wat folders van uw partij in de bus met een waarheidsgehalte waar wij ons vragen bij stellen. Op het moment dat wij willen antwoorden gaan we het niet aan banden leggen.” (TOGH)