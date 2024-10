Schepenen in Jabbeke kennen hun bevoegdheden

De verdeling van de bevoegdheden van de Jabbeekse schepenen is bekend. Twee van de door voormalige oppositiepartij N-VA meest geviseerde beleidsdomeinen worden nu door hen aangestuurd. Piet Berton krijgt communicatie en Philippe Vandale openbare werken. Wie het schoentje past…

Stemmenkanon Frank Casteleyn (CD&V+) volgt zichzelf op als burgemeester, dat was al duidelijk op verkiezingszondag. Daarnaast krijgt hij als burgemeester ook een uitgebreid takenpakket: Algemeen Beleid, Veiligheid, Openbare Orde, Feestelijkheden, Personeel en ICT. Zijn partijgenoot Claudia Coudeville wordt eerste schepen. Zij wordt verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Milieu, Financiën, Bevolking, Burgerlijke Stand en Fair Trade en Korte Keten. Piet Berton, de lijsttrekker van N-VA VISIE, wordt de tweede schepen en krijgt de bevoegdheden Communicatie, Sport, Cultuur, Erfgoed, Jeugd en Toerisme. Een fiks en uitdagend pakket voor de Stalhillenaar. Chris Bourgois wordt dan weer schepen van Patrimonium en Aankoopbeleid, Middenstand, Economie, Land- en Tuinbouw, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking. Philippe Vandaele, nieuw in de raad is de tweede schepen van N-VA VISIE in de nieuwe coalitie van Jabbeke. Ietwat verrassend kreeg hij de voorkeur op de gemeenteraadsleden van N-VA met reeds enkele politieke jaren op de teller. Hij krijgt de bevoegdheden Publieke Ruimte, Openbare Werken, Groen en Mobiliteit. Wim Vandenberghe (CD&V+) wordt tot slot schepen van Wonen en Sociale Zaken.

Logischer

“De verdeling van de mandaten is vlot verlopen. Dat is een taak van mij als burgemeester en samen met de algemeen directeur hebben we dit in veel logischere blokken van bevoegdheden gestoken,” zegt Frank Casteleyn.”Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk aan de bevoegdheden sport, cultuur, toerisme en jeugd die nu één blok vormen en gaan naar collega Piet Berton. Misschien hebben enkelen daardoor een zwaardere portefeuille dan anderen, maar we zullen dit na 1 jaar werking evalueren. De klemtonen voor de volgende zes jaar is een masterplan uitwerken voor de mobiliteit op gans de gemeente, een bouwpauze en een KMO-zone aan de Stationsstraat-Parkweg. We willen ook een grotere aandacht voor groen en fietspaden op onze gemeente.” De installatievergadering van deze gemeenteraad is voorzien op maandag 2 december.