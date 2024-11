Schepencollege voor de komende zes jaar in fusiestad Tielt is bekend: “De polarisering moet stoppen”

Witte rook in fusiestad Tielt. Een dag nadat sympathisanten van Team Burgemeester stonden te protesteren voor de deuren van het Tieltse stadhuis heeft de nieuwe meerderheid van CD&V-Lijst Burger, Iedereen Telt en Vooruit het nieuwe schepencollege voor de komende zes jaar voorgesteld. Eén ding staat vast. Ongeacht woonplaats zullen ze er voor alle 31.000 inwoners van Tielt én Meulebeke moeten zijn.

CD&V-Lijst voor de Burger levert de burgemeester en vier schepenen. Luc Vannieuwenhuyze blijft burgemeester. Lieve Germonprez (Meulebeke), Vincent Byttebier, Klaas Carrette en Peter Raedt (Meulebeke) worden schepenen. Die laatste zal de laatste twee jaar vervangen worden door Bert Verdru (Meulebeke). Iedereen Telt levert drie Tieltse schepenen. Dat zijn Pascale Baert, Grietje Goossens en Marie De Cloet. Vooruit tot slot levert twee schepenen. Het gaat om Birger De Coninck en Didier Van Nieuwenhuyse. Die laatste zal de laatste twee jaar opgevolgd worden door Annick Duyck (Meulebeke). De gemeenteraad wordt voorgezeten door Bert Verdru, die na vier jaar de fakkel doorgeeft aan Glenn Lambert. De bevoegdheden zijn voorlopig nog niet verdeeld.

Vier dagen na de verkiezingen, toen het initiatiefrecht nog bij Dirk Verwilst van Team Burgemeester lag, lieten de drie partijen al weten dat ze onderhandelingen zouden opstarten om samen tot een bestuursmeerderheid te komen. De drie laten nu weten dat het wederzijds vertrouwen goed zit en overhandigden vrijdagmiddag de voordrachtsakten aan algemeen directeur. “We werken de komende weken verder aan een transparant bestuursakkoord, waarbij we willen inzetten op de toekomst en het welbevinden van de huidige en toekomstige burgers van Tielt en Meulebeke. Dit akkoord zal tegen de installatievergadering begin januari aan de administratie en de burger gecommuniceerd worden en moet de basis vormen voor de opmaak van het meerjarenplan.”

Van de tien leden van het college van burgemeester en schepenen zijn er in de eerste helft van de legislatuut slechts twee Meulebekenaars. Op het einde van de legislatuur zullen dat er weliswaar vier zijn. Als we naar de gemeenteraad van de nieuwe fusiestad kijken tellen we zestien Meulebekenaars en vijftien Tieltenaars. Maar de meeste Meulebekenaars werden verkozen op de lijst van Team Burgemeester en zitten dus straks in de oppositie. Al benadrukken de drie partijen dat er vooruit gekeken moet worden. “We betreuren de polarisering tussen Tielt en Meulebeke, die in de hand gewerkt wordt door de zielige pogingen om een andere coalitie tot stand te brengen. In elk geval zal de toekomstige bestuursmeerderheid zich met volle kracht en overtuiging voor de groei en bloei van zowel Tielt als Meulebeke inzetten.”

Gegokt en verloren

“Dirk Verwilst heeft gegokt en verloren. Zo simpel is het”, verwoordt Pascale Baert van Iedereen Telt het. “Je mag niet vergeten dat Team Burgemeester een kunstmatige constructie is die bestaat uit drie verschillende partijen. Hij wou met zijn constructie van meet af aan alle andere partijen met de rug tegen de muur zetten. En die drie partijen zijn inderdaad samen de grootste. In Meulebeke lag de opkomst hoger en wonnen ze. Maar in Tielt niet. (dat blijkt inderdaad uit de fijnmazige stemresultaten – red.) Verwilst had verwacht een absolute meerderheid te halen. Of hij had gehoopt op z’n minst met Vooruit aan een meerderheid te raken. Maar dat lukte niet. Dus z’n putsch is mislukt.

“En dan na de verkiezingen de arrogantie hebben om te spreken van een ‘drama’ voor Meulebeke? Daar heb ik het toch moeilijk mee. De polarisering moet stoppen. Verwilst is de Meulebekenaars aan het opzetten tegen de Tieltenaars. Maar dit is geen verhaal van Tielt tegen Meulebeke. En dat mag het nooit worden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de zestien Meulebeekse verkozenen en de vijftien Tieltse verkozenen van de nieuwe gemeenteraad van onze fusiestad dat onthouden.” (SV)