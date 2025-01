Schepencollege Houthulst trekt meer macht naar zich toe: “Investeringen tot 100.000 euro niet meer naar gemeenteraad”

De gemeenteraad van Houthulst zal de komende zes jaar minder te zeggen hebben. Terwijl vroeger investeringen hoger dan 50.000 euro steeds voor de gemeenteraad moesten komen, is dat bedrag nu opgetrokken naar 100.000 euro. “Zo wordt het in de praktijk werkbaar en zullen de gemeenteraad niet eindeloos lang duren”, aldus burgemeester Jeroen Vandromme.

Tijdens de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur moest op donderdag 23 januari een nieuw reglement voor de delegatie van bevoegdheden van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd worden.

Investeringsbudget

“Dit is de toepassing van het decreet lokaal bestuur dat mogelijkheden biedt om bepaalde bevoegdheden over te dragen van de gemeenteraad naar het schepencollege zodat het in de praktijk werkbaar wordt en de gemeenteraden niet eindeloos lang duren”, legde burgemeester Jeroen Vandromme (Lijst Burgemeester) uit. “Voor overheidsopdrachten voor werken, levering en diensten die betrekking hebben op het investeringsbudget zouden we het bedrag optrekken van 50.000 euro naar 100.000 euro. We kunnen eigenlijk tot 143.000 euro gaan. We kiezen ervoor om zoals de meeste andere gemeenten om dit op 100.000 euro te houden.”

Projecten met ontwerper

Er zijn echter ook nog uitzonderingen. “Projecten met een ontwerper vallen hier niet onder. Stel: we willen een nieuw gebouw zetten en we hebben hiervoor een ontwerper nodig, dan valt dit niet onder die 100.000 euro, en dan moeten we daarmee terug naar de gemeenteraad. Het gaat ook om investeringsbedragen. Die bedragen ga je nog altijd zien in de meerjarenplanning”, aldus Jeroen Vandromme.

Algemeen directeur

Het schepencollege kan voortaan ook bepaalde opdrachten tot 8.500 euro delegeren naar de algemeen directeur. Ook wat betreft raamovereenkomsten en wijzigingen binnen een goedgekeurd budget trekt het schepencollege meer macht naar zich toe. “Nu mogen we 10% boven het gegunde budget gaan, maar dat is aangepast aan de realiteit naar 10% voor gewone diensten en 15% voor werken. Maar over de bevoegdheden die we gekregen hebben zullen we minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad rapporteren”, besloot Jeroen Vandromme. (TOGH)