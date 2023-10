Schepencollege gaat verder met bouw uitkijktoren in Dadizele, verliest gemeente Moorslede subsidie van 200.000 euro?

Ondanks de commotie op sociale media, talrijke bezwaarschriften, weinig belangstelling op het participatiemoment voor de bevolking en het protest van oppositiepartij NVA Plus gaat het schepencollege van Moorslede verder met de plannen om op de gronden van het gewezen Dadipark in Dadizele een uitkijktoren van 25 meter hoog te laten bouwen.

Moorslede schreef enkele jaren geleden in voor het Project Horizon 2025 van het provinciebedrijf Westtoer. Ondertussen zijn drie ontwerpen weerhouden en mochten de burgers tijdens het participatiemoment in GC Den Ommeganck meebeslissen welke toren er zal komen.

Openbaar onderzoek

“Tijdens het openbaar onderzoek in het kader van het RUP Dadipark kwamen heel wat bezwaren binnen tegen de plannen voor deze uitkijktoren”, aldus fractieleider Ward Gillis (PRO).

“Op het participatiemoment kwamen slecht 25 mensen opdagen, politieke mandatarissen meegeteld. De commotie op sociale media was enorm en een duidelijk signaal dat het overgrote deel van de bevolking niet opgezet is met de komst van een uitkijktoren. Welke conclusie trekt het schepencollege hieruit? Het is jammer dat er geen volksraadpleging werd georganiseerd. Ik vind dat een gemiste kans.”

Drie ontwerpen

Schepen van Toerisme Nessim Ben Driss (Visie) nuanceert al die beweringen. “Ik hoorde persoonlijk van veel mensen dat ze die toren wel een goed idee vinden”, zegt hij.

“Ik blijf achter het project staan. Er zijn drie ontwerpen weerhouden en de jury moet nu een keuze maken. Eens we weten wie de toren gaat bouwen, kunnen we een timing aangeven.”

Subsidies kwijt?

Het ambitieus project kost 450.000 euro, de provincie voorziet een subsidie van 200.000 euro. “Maar we dreigen die te verliezen omdat we niet voldoen aan de voorwaarden”, liet Gillis verrassend horen.

“Het staat zwart op wit. De omgevingsvergunning moet er zijn tegen eind dit jaar en dat halen we onmogelijk. Stel je voor dat die subsidies in de het water vallen. Ik kan me niet inbeelden dat we als gemeente zelf een toren van 450.000 euro gaan bouwen.”