Schepen weigert sjerp door te geven, gemeenteraad dient motie van wantrouwen in

Op de agenda van de komende gemeenteraad 14 december staat de eedaflegging van gemeenteraadslid Louis Degroote gepland als opvolgende schepen van Financiën. Na de gemeenteverkiezingen van oktober 2018 werd binnen de meerderheidspartij Samen Eén afgesproken dat huidig schepen Johan Delrue de helft van de legislatuur zou zetelen waarna Degroote dit zou overnemen. Echter weigert Delrue zijn ontslag in te dienen waardoor de meerderheidspartijen beslisten om een ‘constructieve motie van wantrouwen’ in te dienen. Dit staat ter goedkeuring komende dinsdag vooraan op de agenda.

Sinds 14 augustus 2021 trad er een nieuw Decreet over het Lokaal Bestuur in werking dat bepaalt dat de gemeenteraad een collectieve constructieve motie van wantrouwen kan aannemen tegen alle leden van het college van burgemeester en schepenen. In het geval van Anzegem zal er op de komende gemeenteraad een individuele constructieve motie van wantrouwen aangenomen worden tegen schepen van Financiën Johan Delrue, die sinds negen jaar een schepenambt bekleedde. De procedure is nu lopende en tot en met de dag voor de gemeenteraad kan Delrue de eer aan zichzelf houden door uit eigen beweging zijn ontslag in te dienen.

Een reactie op deze motie van wantrouwen van de betreffende schepen of de burgemeester was er nog niet voor het publiceren van dit artikel. Wel liet de gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA) optekenen dat schepen Delrue voor een zachte overgang had kunnen kiezen door zijn ontslag in te dienen. Ook gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) erkende dat wat er nu gebeurt pijnlijk is. “Eigenlijk is het gewoon een uitvoering van gemaakte afspraken binnen Samen Eén”, aldus Vaneeckhout. “Voor de rest roepen wij op met Inzet om zo snel mogelijk terug over te gaan naar de echte uitdagingen van de gemeente. Besturen gaat niet over ‘postjes’, maar wel over het nemen van beslissingen om de gemeente beter te maken.” (GV)