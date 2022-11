Schepen Vannevel zakt in elkaar na uitleg op gemeenteraad

Nadat hij mee het debat had gevoerd over het beleidsplan 2020-2025 kondigde schepen van Openbare Werken Danny Vannevel (N-VA) aan dat hij zich te ziek voelde en om de raadszitting nog verder te volgen. Hij maakte dan ook aanstalten om de raadszaal te verlaten. Nog voor schepen Vannevel de deur van de raadszaal bereikte zakte hij in elkaar. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand evolueert in gunstige zin.

Omdat hij zich niet goed voelde was schepen Vannevel donderdagnamiddag niet aanwezig op de persvoorstelling van het beleidsplan 2020-2025. Omdat hij tijdens de gemeenteraadszitting diezelfde avond uitleg moest geven bij een aantal punten van het beleidsplan was hij wel aanwezig op de raadszitting.

Ziekenhuis

Nadat hij bij het punt 8 over het beleidsplan zijn uitleg had gegeven kondigde schepen Vannevel aan dat hij zich te ziek voelde om nog verder deel te nemen aan de vergadering. Toen hij op weg was naar de uitgang van de raadszaal zakte hij plots in elkaar. Een verpleegster die in het publiek zat was onmiddellijk bij de schepen en haar schoonbroer die dokter is was een paar minuten later ook aanwezig in de raadszaal. Die besliste na onderzoek dat schepen Vannevel onmiddellijk naar het ziekenhuis moest worden overgebracht.

Rust

Vrijdagmorgen kwam er al geruststellend nieuws over de gezondheidstoestand van schepen Vannevel. “Danny heeft een drukke periode achter zich. Hij werd zwaar getroffen door covid en ook politiek is het de afgelopen maand voor hem een drukke periode geweest. De komende week heeft hij vooral rust nodig en die zal hij krijgen. Nu het beleidsplan is goedgekeurd wordt het politiek rustiger. Ik ben ervan overtuigd dat wij hem niet al te lang zullen moeten missen. Er wordt dan ook niet gedacht aan een tijdelijke vervanging in de gemeenteraad”, iet Cédric De Smet, voorzitter en fractieleider van N-VA Maldegem, weten. (LV)