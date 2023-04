Schepen van Landbouw haalt zwaar uit naar fractieleider PRO tijdens gemeenteraad in Moorslede

Tijdens de gemeenteraad in Moorslede haalde schepen van Landbouw Geert Vanthuyne (Visie) heel zwaar uit naar fractieleider Ward Gillis van de oppositiepartij PRO. Beiden zaten in de vorige legislatuur samen in het schepencollege. Aanleiding van de felle uithaal was de goedkeuring van het gedeeltelijk opheffen van de voetweg 75 in de Slypsmolenweg.

PRO stemde tegen en Ward Gillis argumenteerde zijn bezwaar. Het gedeeltelijk opheffen van de voetweg 75 kadert in de aanvraag van een landbouwer voor een omgevingsvergunning voor onder meer de herbouw van een loods, de aanleg van een nieuwe betonverharding, de regularisatie van een open vijver en de gedeeltelijke schrapping van een voetweg 75. Tijdens het openbaar verzoek werden twee bezwaren ingediend. De deputatie beslist over de aanvraag, niet de gemeente.

Verlegging

“In de adviesraad Trage Wegen kwam er een suggestie voor een verlegging, maar het schepencollege heeft daarvan niks meegenomen. Men had moeten voorzien of er een verlegging mogelijk is en dan zou men kunnen komen tot een schrapping. Er is een reële kans dat het bezwaarschrift het bij de provincie gaat halen. Wat heel jammer zou zijn voor de bouwheer en de bouwwerken een heel stuk vertraging gaan kennen. Eigenlijk moest er een verlegging gebeurd zijn in overleg met de bewoner en dan ging dat voor alle partijen best geweest zijn. Een positieve visie over die Trage Wegen ontbreekt hier”

“Mijn hart bloedt met wat je hier allemaal zegt”, reageert schepen Geert Vanthuyne. “Als er tijdens de week modder op de weg ligt, dan bel je de flikken terwijl je in het weekend met jouw schone schoenen gaat wandelen in de modder. Zolang ik hier zit, zal ik er alles aan doen om het af te schaffen en daarmee basta. Ik heb mijn principes. Ik ben 65 jaar en ga ook niet meer veranderen. Je moet oppassen dat er geen bende boeren aan jouw deur staat. Je moet niet denken dat er maar vijf boeren in de streek zijn.”

“Ik ben niet tegen de boeren. Het gaat over wettelijke rechten”, verdedigde Ward Gillis zich. De uitspraken van de schepen noemde hij prietpraat. “Je bent hier iedere keer tegen de landbouw. Proficiat, doe zo verder”, gaf schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK) hem een ferme sneer. (EDB)