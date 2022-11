Schepen stelt stemming afvaltaks Komen-Waasten zelf uit wegens foute cijfergegevens

De nieuwe prijs voor de vuilniszakken en de belasting op afvalverwerking zorgde tijdens de gemeenteraad in Komen voor een erg ongemakkelijke situatie. Bevoegd schepen Didier Soete moest toegeven dat er fouten waren gemaakt in de berekeningen. De stemming werd uitgesteld naar een nieuwe uitzonderlijke raad.

Geen onderwerp dat voor dergelijk verhitte debatten kan zorgen als die van de prijs voor de afvalverwerking. Nadat Moeskroen op haar stappen terugkwam, een beslissing die volgde op een stortvloed van protest door de bevolking, moest ook het gemeentebestuur van Komen-Waasten in het stof bijten.

Protest tegen afvaltaks

Voor de start van de gemeenteraad werd, voor het gemeentehuis, door een 80-tal ondernemers betoogd tegen de nieuwe afvaltaks. Een beslissing uit 2021 werd de afgelopen weken in de praktijk omgezet en kreeg meteen de wind van voren. “Een uiterst ongelukkige timing waarover ook beter kon worden gecommuniceerd”, gaf burgemeester Alice Leeuwerck tijdens het overleg toe.

Op de agenda stond diezelfde avond ook nog de stemming over de kostprijs van vuilniszakken en de afvaltaks voor de rest van de Komenaars. Het punt werd, meteen na aanvang, door de schepen verplaatst naar een nieuwe en uitzonderlijke gemeenteraad.

Verkeerde cijfers

“Als schepen moet ik ervan uit kunnen gaan dat we over de juiste cijfers beschikken wanneer financiële projecten worden voorbereid”, klonk het tijdens een merkwaardige verantwoording.

“Helaas bleek in dit geval dat die cijfers niet correct waren. Een medewerker van de financiële dienst van de gemeente, die al jarenlang in dienst is, heeft schijnbaar zijn werk niet grondig genoeg uitgevoerd. Het is ondertussen al de tweede keer dat we op die manier een agendapunt moeten verplaatsen.”

Onaanvaardbare fout

“Als gemeente zijn we het aan onze bewoners verplicht beslissingen te nemen op basis van correcte analyses en cijfers. Dit is hier absoluut niet het geval en kunnen we dan ook onmogelijk stemmen.”

“De oppositie verweet ons in het verleden dat we geen controle uitvoerden op onze medewerkers, deze situatie toont meteen aan dat we de werking van onze gemeentelijk apparaat opvolgen. De fout die werd gemaakt is er eentje die onaanvaardbaar is.”