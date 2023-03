Schepen Lander Van Hove doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar: “Ik kies voor een nieuwe wending in mijn leven”

Zijn eerste politieke stappen in Koksijde zette Lander Van Hove op zijn zestiende. Vandaag is hij 44 jaar en beslist hij om volgend jaar niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing. “Ik ben altijd loyaal geweest naar onze liberale partij, heb me steeds volop ingezet maar ik begin straks aan een nieuw hoofdstuk”, duidt hij. Hij hoopt echter nog twee zaken voor de kustgemeente te kunnen realiseren.

“Waarom rolt een mens in de politiek”, herhaalt Lander ons vraag. “Het interesseerde me gewoon en dus sloot ik me aan bij Jong Open VLD. Het werd het begin van een lange loopbaan in de lokale politiek. Ik heb dat steeds gecombineerd met een job in het onderwijs. Aanvankelijk was ik leerkracht in de gemeenteschool in Koksijde en later werd ik er directeur. Maar dat werk was uiteindelijk niet meer verzoenbaar met mijn zitje in de gemeenteraad. Ik ben nu werkzaam in het privé-onderwijs.”

In 2006 werd Lander Van Hove voor het eerst verkozen maar hij prefereerde zijn werk als leerkracht en ging voor een ambt in de OCMW-raad. Zes jaar later ging hij uiteindelijk resoluut voor het gemeentebeleid en werd hij schepen. Zijn bevoegdheden jeugd en onderwijs lagen voor de hand daarnaast is Lander ook schepen van reddingsdiensten, gelijke kansen, communicatie en ICT.

Binnenland

Hij blikt met voldoening terug op die boeiende periode. “We hebben een pak speelpleinen vernieuwd, zorgden voor inspraak van de jeugd en voor een goede samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten. Het gezamenlijke voetgangers- en fietsersexamen is daar een voorbeeld van. De aanleg van de regenboogzebrapaden paste dan weer in het laatje ‘gelijke kansen’. We geven de jeugd heel graag kansen door hen de mogelijkheid te geven evenementen te organiseren.”

Lander blijft schepen tot het einde van de legislatuur. Daarna verhuist hij naar het binnenland. Hij hoopt zeker nog twee dossiers te kunnen afronden. “Dit voorjaar breken we de oude lokalen van scouts Casa in Oostduinkerke af”, laat hij weten. “We investeren ongeveer 900.000 euro in een nieuwbouw in de Duinparklaan. Het nieuwe jeugdlokaal zal dubbel zijn groot zijn als het oude dat tot op de draad versleten is. Er is voldoende plaats voor 250 personen. Dat project willen we tegen september volgend jaar kunnen openen. Tijdens de bouwwerken kan de jeugdvereniging terecht in de gemeenteschool en bij het sportpark in Oostduinkerke. Hopelijk kunnen we deze bewindsperiode ook nog de luchtmachtbasis aankopen. Die site biedt zoveel mooie kansen voor onze gemeente. Wat mijn bevoegdheden betreft, is daar zeker ruimte voor ontmoetingsplaatsen voor de jeugd maar evenzeer voor open plekken waar je op adem kan komen.” (GUS)