Schepen Katrien Talloen beëindigt politieke carrière van 30 jaar: “Ten dienste van de mensen”

De laatste gemeenteraad, het laatste huwelijk, voor veel zaken is het voor Katrien Talloen (65) de laatste keer. Op 5 december neemt ze afscheid van haar politieke loopbaan die startte in 1994. Ze stelde zich in oktober niet meer verkiesbaar.

Katrien werkte tot vorig jaar in het VTI Brugge waar ze werkte als milieuverantwoordelijke. “In 1994 ben ik voor het eerst mee gestapt in de verkiezingen na herhaaldelijk aandringen. Ik was toen actief als voorzitter van ACV en ACW Waardamme. Er waren vrouwen nodig en ook mijn vader Maurice had een politiek verleden in Waardamme. Hij was voor de fusie van 1976 schepen in Waardamme. Helaas was hij al gestorven toen ik in zijn voetsporen gestapt ben”, steekt Katrien van wal.

Katrien Talloen heeft ongeveer 20 jaar een schepenambt bekleed in Oostkamp en dat met verschillende bevoegdheden. De eerste jaren waren dat cultuur, ontwikkelingssamenwerking, jeugd, kinderopvang en sociale zaken. “In die eerste jaren heb ik samen met de verenigingen kunnen meewerken aan het uitbouwen van de cultuurbeleving in de gemeente zoals de transformatie van de bibliotheek tot een bibliotheekinfopunt, als een van de eerste in Vlaanderen. Lokale kunstenaars kregen een plaats om tentoon te stellen. Dat was in het begin de bib en de Valkaart, ondertussen ook in OostCampus, Ridefort en een aantal ontmoetingshuizen.”

Den Artisjoc

“We hebben gewerkt aan een warme gemeente waar mensen spreken met mensen een begrip werd en waar straatambassadeurs geboren werden. De solidariteit met mensen in het Zuiden werd uitgebouwd en vrijwilligers die in het verre Zuiden een project uitbouwden kregen steun. De buitenschoolse opvang werd verder uitgebouwd in alle hoeken van de gemeente. In de beginjaren is het jeugdhuis (JOC) Den Artisjoc ontstaan in Oostkamp”, vertelt ontslagnemend schepen vol trots.

Trouwteam

De laatste zes jaar zijn haar bevoegdheden totaal veranderd en kreeg ze onder meer de bevoegdheid burgerzaken. “Die zes jaar heb ik kunnen samenwerken met een fantastisch trouwteam en ondanks covid heb ik ongeveer 500 huwelijken voltrokken. Covid bracht ook iets moois voort: de mogelijkheid om in juli en augustus buiten onder een tent te trouwen. Het digitaal ontsluiten van de begraafplaatsen was een enorm werk maar ik ben zo gelukkig dat dat er nu ook is.”

Haar drijfveer om het 30 jaar vol te houden is iets te hebben kunnen betekenen voor de gemeente, meebouwen aan een toekomst waar het goed is om te wonen en waar iedereen meetelt. “Als politicus sta je altijd ten dienste van de mensen. Je wordt gelukkig in het leven als je iets kan doen voor een ander en het geeft een fijn gevoel dat je hebt kunnen meewerken aan een Oostkamp zoals het nu geworden is”, vertelt Katrien.

Mooiste herinnering

Als we peilen naar haar mooiste herinnering moet ze toch wat nadenken. “Dat is een moeilijke omdat er zoveel mooie herinneringen zijn en als er je er één opnoemt dan doe je ander herinneringen vergeten. Een van de mooie herinneringen is de opstart van jeugdhuis ’t eXperiment in Ruddervoorde. Ik werkte toen als vormingswerker bij kwetsbare jongeren.” Minder goed vindt ze de invloed van sociale media in de politiek. “Mensen gooien er van alles op en vergeten soms dat het over mensen gaat.”

Tevreden gevoel

Toch stopt Katrien Talloen met een tevreden gevoel. “Ik heb de dankbaarheid van de mensen altijd positief ervaren. Na 14 jaar eindigden mijn bevoegdheden en dan herinner ik me nog zeer goed dat er in alle raden en vergaderingen een bedankingsmoment was, dat mij emotioneel maakte. Ook nu, bij de laatste trouw, heeft het trouwteam mij in de bloempjes gezet. Dat zijn zaken die ik nooit meer zal vergeten. Ik ben heel tevreden over mijn 30 jaar in de politiek en ja, ik zal het missen, vooral de dagelijkse betrokkenheid in onze gemeenschap. Anderzijds ben ik blij dat ik nu tijd heb om nieuwe passies te ontdekken of te herontdekken. Reizen en vrijwilligerswerk zijn zo van die passies”, vertelt ze emotioneel.

Ze besluit: “Ik wil eindigen met mijn dank uit te spreken, dank aan alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt en die mij altijd hebben gesteund. Op het eerste plaats mijn familie. Ik dank al mijn kiezers en collega’s voor de goede samenwerking maar ook alle personeelsleden van gemeente en OCMW. Ik kijk uit naar deze nieuwe fase en de manieren waarop ik kan blijven bijdragen aan de gemeenschap, zij het op een andere manier.”