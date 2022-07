Schepen in opspraak voor belangenvermenging

Kris Demeyere, de 52-jarige schepen van Stedenbouw in Knokke-Heist voor de lijst Gemeentebelangen, bevond zich volgens een rapport van Audit Vlaanderen ‘in een staat van belangenvermenging’ bij het toekennen van een omgevingsvergunning voor een bevriende ondernemer. Dat schrijft de krant De Tijd.

Begin 2019 leverde de gemeente Knokke-Heist een omgevingsvergunning af voor een bouwproject in de gemeente. Achter het bouwproject bleken twee vennootschappen schuil te gaan van een bevriende ondernemer van schepen van Stedenbouw Kris Demeyere. De schepen was aanwezig op de vergadering waar de vergunning afgeleverd werd. Dat blijkt uit het verslag van die zitting.

Problematisch was echter dat de aanvrager van de vergunning in het verleden de schepen financieel steunde. Kris Demeyere staat aan het hoofd van de bekende garage Demeyere, die in Brugge en Knokke de automerken Dacia, Renault en Nissan verdeelt. Garage Demeyere zat in 2017 in slechte financiële papieren, waarop de familie Hemelaer uit Temse, hen ter hulp schoot en 1 miljoen euro in het bedrijf pompte.

Audit

Het is net die familie Hemelaer die twee jaar later de omgevingsvergunning voor het bouwproject aanvraagt en ook verkrijgt. Ze doet dat via twee andere vennootschappen. Schepen Demeyere verdedigt zich in de krant De Tijd. “Ik kan onmogelijk van elke vennootschap weten wie erachter schuilt”, klinkt het.

Na een melding startte Audit Vlaanderen echter een audit op. Uit het rapport blijkt nu volgens De Tijd dat de schepen zich wel degelijk schuldig maakte aan belangenvermenging. “Audit Vlaanderen stelt vast dat de heer Demeyere zich in een staat van belangenvermenging bevond door deel te nemen aan de beslissing om de door de heer Hemelaer aangevraagde omgevingsvergunning goed te keuren”, citeert de krant uit het rapport.