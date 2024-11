Schepen Hina Bhatti maakt zich op voor oppositie: “Grote stappen gezet inzake toegankelijkheid”

Na een mooi parcours in de meerderheid neemt Hina Bhatti afscheid als schepen. “Ik ben blij dat ik alles rond mijn bevoegdheden uit het bestuursakkoord heb afgewerkt. Ik ga zetelen in de oppositie en zal de onderwerpen volgen waar ik de voorbije jaren aan heb gewerkt als schepen.”

Hina Bhatti (42) kwam in 2012 voor het eerst op bij Open VLD. Vanop de 19de plaats werd ze met 509 stemmen rechtstreeks verkozen. In de daaropvolgende legislatuur deed ze van op de meerderheidsbanken enkele opvallende tussenkomsten. Ze werd later gemeenteraadsvoorzitter en bevestigde in 2018 met 746 stemmen. Op 13 oktober 2024 scoorde ze 1.068 stemmen, een opmerkelijk resultaat op de lijst Trots op Oostende, die zwaar verloor.

Pijnlijk

Hina Bhatti blikt nuchter terug op de verkiezingsnederlaag: “Het was nochtans een brede en diverse lijst, een mix van mensen met ervaring en jongeren, ondernemers en mensen uit alle lagen van de maatschappij. We haalden acht zetels, maar dat was niet zo goed. Het is wat het is. Ikzelf ben erop vooruitgegaan in stemmenaantal, maar bon, we belanden nu wel in de oppositie.” Over de verkiezingsavond, waar iedereen in zak en as zat, zucht ze: “Dat was een zware avond voor iedereen. Dat heeft heel veel pijn gedaan, ook voor onze mensen die zo hard hadden gewerkt. Maar goed, je weet hoe dat kan gaan in de politiek. Je kan niet altijd aan de winnende kant staan. Was het een goede zaak om samen met CD&V en Groen op te komen of was het beter geweest alleen als liberalen? Achteraf kan je veel analyses maken. Ik hou het erop dat de naam Trots op Oostende nog niet bekend genoeg was.” Over Bart Tommelein zegt ze: “Hij heeft tijdens de voorbije campagne de meeste bagger over zich heen gekregen. Hij is te zwaar aangepakt.”

Realisaties

Haar mooie score schrijft ze niet toe aan devrolijke bevoegdheid van het voltrekken van huwelijken of haar Pakistaanse roots: “Deze legislatuur maakten we de nieuwe bevoegdheidtoegankelijkheid. We hebben elke beleidsbeslissing afgetoetst op de impact voor minder mobiele mensen of mensen met een beperking. Het zorgt ervoor dat men bij nieuwe bouwprojecten alle factoren rond toegankelijkheid meteen meeneemt. Bij de aanleg van straten zijn alle voetpaden rolstoeltoegankelijk. Maar er is nog werk aan de winkel in het centrum. Ik heb ook ingezet op toegankelijke stranden. Vroeger konden mensen met een kinderwagen of in een rolstoel het strand niet betreden. Wij hebben op vier plaatsen gezorgd voor brede paden tot aan het water. En er kwamen ook rolstoelen om een strandbezoek mogelijk te maken. Tijdens de campagne heb ik gemerkt dat die toegankelijkheidsreflex fel werd gewaardeerd. Ik had het in 2018 beloofd en werd er nu in positieve zin over aangesproken.”

Trouwen

Hina Bhatti is ook erg trots op het sterrenregister: “Oostende was de eerste stad die het mogelijk maakte dat kindjes die tijdens de zwangerschap stierven toch werden ingeschreven. Dat is heel belangrijk voor de ouders. Ondertussen volgden meer dan 200 steden en gemeenten ons voorbeeld.” Over de extra trouwlocaties op de Mercator, het Leopoldpark of met zicht op zee zegt ze: “Dat is gestart tijdens de pandemie vlak voor het stadhuis omdat je op die stadsgrond en in openlucht meer mensen mocht ontvangen. Het werd positief onthaald en nu kan men trouwen op drie pittoreske plaatsen in Oostende.” Ze had gehoopt meer stappen te kunnen zetten op de begraafplaatsen: “De aanpak van verwaarloosde graven in vervallen concessies mocht sneller, maar het is wel een gigantisch werk om nabestaanden te vinden en het ontbrak aan personeel. ”

Oppositie

Hina Bhatti is een van de twee nog resterende liberalen in de Oostendse gemeenteraad. Bij de opvolgers voor Trots op Oostende staan wel een aantal andere liberalen klaar, maar het ziet er niet naar uit dat die snel hun intrede zullen doen. “Dat zie ik niet zo. We hebben bij Trots op Oostende niet als liberalen, groenen of christendemocraten campagne gevoerd. Het zou vreemd zijn om dat nu anders te zien. Ik ga zetelen in de oppositie met zeven collega’s en blijf van daaruit de zaken volgen waarop ik me de voorbije jaren focuste. De toegankelijkheid ligt me nauw aan het hart. Ik ga geen verzuurde oppositie voeren en springen op alles wat er misloopt of kan mislopen. Ik wil op een correcte en integere manier mijn rol in de oppositie vervullen en van daaruit verder werken voor mijn stad.”