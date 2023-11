Schepen Hein Defour legt eed af tijdens eerste gemeenteraad van Véronique Buyck als kersvers burgemeester van Ardooie

Ook al is ze al vele jaren schepen in Ardooie toch was Véronique Buyck naar ons gevoel een beetje zenuwachtig voor die allereerste gemeenteraadszitting als burgemeester waar ze voor het eerst in de voetsporen van wijlen Karlos Callens trad, toch één van de langst zittende burgervaders in de provincie.

De gemeenteraad nam akte van de benoeming van Véronique Buyck van groep 82 tot burgemeester. Véronique Buyck legde al op 9 november de eed af bij provinciegouverneur Carl Decaluwé.

Hein Defour van Groep 82 is al enkele jaren gemeenteraadsvoorzitter en blijft dat ook. Hij volgt nu ook Véronique Buyck op als schepen en neemt haar bevoegdheden over. Véronique krijgt de bevoegdheden die Karlos Callens had.

Kritiek

Onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vijvere had kritiek op de manier waarop de burgemeester aangeduid werd binnen de Groep 82. “Vroeger verkondigde de partij altijd dat de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen binnen de groep moest aangesteld als burgemeester”, zegt Chantal. “Maar met de aanstelling van Véronique Buyck heeft de Groep 82 daar duidelijk geen rekening mee gehouden. De aanstelling gebeurde niet volgens het aantal voorkeurstemmen. En dat is toch wat je mag verwachten van een Vlaamse liberale en democratische partij.”

Of burgemeester Véronique Buyck verrast was door de tussenkomst van Chantal Vande Vijvere weten we niet, maar ze riep wel op om de sereniteit in de raad te bewaren.