Schepen Greet De Roo reageert op vragen rond problemen straatnaamwijzigingen: “Hulpdiensten en overheden tijdig geïnformeerd”

Oppositieraadslid Gilles Verstraete refereerde aan de vele problemen bij informatica-systemen, overheden en firma’s door de vele straatnaamwijzigingen in Wingene en Ruiselede na de fusie. “Hoe zijn de betrokken diensten en overheden gecontacteerd geweest?” vroeg hij. “Wat is de stand van zaken?”

Schepen De Roo gaf toe dat de vele klachten terecht waren en dat één en ander helemaal niet in orde was. “Toch is ons personeel al sinds 2023 met deze problematiek begaan en werden overheden, hulpdiensten, bpost en partners tijdig verwittigd van de lopende fusie-operatie. Toch doken er onverwachte problemen op met applicaties, het verstrekken van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten. Sommige nodige aanpassingen gebeurden automatisch, bij anderen met vertraging.”

Onbereikbaar

“Ondertussen zijn de nieuwe straatnamen, huisnummers en codes bij de belangrijkste diensten toegepast”, vervolgde De Roo. “Ook het adressenbestand via dispatching 112 voor hulpdiensten is aangepast. Helaas stellen we vast dat bijvoorbeeld bij Google Maps alle correcties nog steeds niet zijn gebeurd en dat deze onderneming zeer moeilijk bereikbaar is. Alle gegevens manueel invoeren, is voor ons een onbegonnen zaak. We beseffen dat dit proces voor veel hinder heeft gezorgd, maar ons personeel heeft er echt alles aan gedaan om de problemen te voorkomen en op te lossen.”

Traag stemmen

Tijdens de gemeenteraad viel het op dat de software om via laptops te kunnen stemmen, vooral bij de oppositieraadsleden voor problemen zorgde. Niet alleen waren ze nog niet vertrouwd met het systeem, maar viel blijkbaar ook het internet of het systeem om de haverklap uit. Dat zorgde voor een aanzienlijke vertraging, omdat niet minder dan veertig agendapunten moesten afgewerkt worden die betrekking hadden op het aanduiden én stemmen van raadsleden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van diverse intercommunales en organisaties.