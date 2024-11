Schepen Geert Dessein (62) verlaat begin december de politiek: “Veel gezien, gehoord en beleefd”

Zijn laatste gemeenteraad heeft hij al achter de rug. Wat volgt, zijn nog enkele schepencolleges. Daarna is het voorbij. Geert Dessein (62) zetelt al maar liefst 36 jaar in de gemeenteraad van Ledegem, waarvan de helft als schepen. Vanaf december begint een nieuw leven. “Af en toe zal ik nog eens een dag les geven en tijd maken voor mijn kleinkinderen, het grootste cadeau in mijn leven”, vertelt schepen Geert.

In de jaren tachtig behoorde hij tot de Volksunie. “Toen daarover het doek viel, was ik nationaal partijloos en is dat zo gebleven”, zegt Geert. “Ik ben in de politiek beland door een dichte buurman. In 1988 nam ik voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel en werd ik direct verkozen. Samen met collega-schepen Wally Corneillie. Naast ons zaten allemaal ervaren rotten. De eerste en tweede legislatuur zaten we in de oppositie. Ook de derde. Toegegeven, die laatste zes jaar waren bijzonder lastig. Het sloeg om met de komst van huidig burgemeester Bart Dochy. Het grootste politiek talent dat we hier hebben. Ik kijk op naar zijn werkkracht en zijn intelligentie.”

Omwille van zijn heup kende Geert fysiek enkele maanden ongemakken maar dat is niet de reden dat hij de politiek verlaat. “Het idee stak de kop op tijdens corona. Het was mooi weer en ik was omringd door mijn kleinkinderen. Ik was eens thuis, anders was ik altijd weg”, blikt hij terug. Straks begint voor Geert een nieuw hoofdstuk. “Ik keer terug naar het onderwijs. De cirkel is rond. Ik gaf 25 jaar les in de gemeentelijke basisschool in Moorslede. Ik ga op pensioen en zal hier en daar ergens een leerkracht vervangen. Bijvoorbeeld voor één of twee dagen of een week helemaal niet. Met te gaan vervangen help ik daarmee de school”, legt hij uit.

Onderwijsfamilie

Politiek en het onderwijs zijn de rode draad in het leven van de supporter van landskampioen Club Brugge. “Mijn grootvader was schoolmeester en koster in Slypskapelle”, klinkt het. “Dat sociale heb ik van hem mee. Mijn meter gaf ook les. Mijn vader en zus ook. En nonkels van mijn vader.”

Begin december slaat Geert dus een bladzijde om. “Maandag 2 december is er mijn allerlaatste schepencollege, daags nadien vindt de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats”, zegt Geert. “Neen, ik zal in het publiek niet aanwezig zijn. Politiek heb ik altijd graag gedaan. De groep doet het goed. We hebben een aantal heel jonge mensen. Het is aan hen om zich te bewijzen. Ik zal in de aanloop van de gemeenteraad niet meer naar een voorvergadering van Lijst Burgemeester gaan. De zitting zal ik achteraf ook niet online bekijken, tenzij er wat speciaal is geweest.” (lacht)

Burgemeester Bart Dochy is tevens Vlaams volksvertegenwoordiger en is Geert zijn persoonlijke medewerker. “In Brussel heb ik Bart zien groeien”, zegt Geert. “Hij dwingt respect af bij zijn collega’s. Iedereen luistert als hij iets zegt.”

Bart is trots op bijvoorbeeld het maandelijks infomagazine. “Ondertussen zitten we al aan 189 nummers”, vertelt Geert. “Het idee komt van de burgemeester. Aanvankelijk fronste ik wel de wenkbrauwen toen hij voorstelde om het maandelijks uit te geven. Met een goede redactieraad en een goed systeem lukt dat. Het wordt ook veel gelezen.”

Capellehof

In al die jaren zijn er heel wat hoogtepunten. Eén steekt er voor Geert bovenuit. “Het Capellehof”, klinkt het. “Externe mensen die er op bezoek komen, zijn steeds onder de indruk. Nu volgt nog de tuin. Ferm diende een dossier in voor financiële steun via een Leaderproject. Er is een plan. Rest dan nog de hoevewoning. We zijn nog altijd aan het kijken in de richting van horeca. Het dak is in orde.”

De grote uitdaging in de toekomst wordt de nieuwbouw De Samenkomst. Het project valt veel duurder uit dan geraamd. “Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen ferm gestegen”, vertelt Geert. “Ik weet niet in welke richting het zal gaan. Dat is voor de opvolgers. Ik ben benieuwd, maar ongetwijfeld komt er wel een goede oplossing uit de bus.”

Geert is de echtgenoot van leerkracht Kato Talpe en vader van twee kinderen, Bert en Elke. Zijn dochter behoort al vijftien jaar tot het vrijwillig brandweerkorps. “Het is een dulle”, lacht Geert. Kleinkinderen Julien (5) en Armand (7) voetballen bij Olympic Ledegem. “Ik zal nu tijd hebben om te koken, te lezen en te gaan fietsen”, vertelt Geert. “En thuis mijn bureel opruimen en alles wat rustiger doen. In mijn eerste jaar als schepen, ben ik maar zes avonden thuis geweest. Echt waar. Voortdurend tussen de mensen zijn en naar alles proberen te gaan. Elke voormiddag ben ik in het gemeentehuis. Maar het was een voorrecht. Ik heb veel gezien, gehoord en beleefd.”